Изменения предусмотрены проектом обязательных правил "Об обращении с бытовыми отходами на административной территории города Риги", переданным на общественное обсуждение.

С этого момента сортировка указанных видов отходов станет обязательной для всех жителей и организаций.

Контейнеры для биологических отходов будут установлены у многоквартирных и индивидуальных домов. Домохозяйства, осуществляющие компостирование на своей территории, смогут не размещать контейнер.

Компостирование также будет разрешено в закрытых дворах многоквартирных домов при соблюдении установленных требований.

Минимальная частота вывоза контейнеров составит не реже одного раза в восемь недель для несортированных, бумажных, пластиковых и стеклянных отходов, и не реже одного раза в четыре недели - для биологических.

С 1 марта 2027 года компании, занимающиеся вывозом и переработкой отходов, будут обязаны без дополнительной оплаты мыть и дезинфицировать контейнеры с установленной периодичностью.

Управляющие многоквартирными домами должны будут регулярно информировать жильцов о графиках вывоза мусора, порядке сортировки и расходах на обслуживание - в счетах и на информационных стендах.

Общественное обсуждение нового порядка продлится до 2 ноября.

После его завершения предложения и замечания будут обобщены и рассмотрены комитетом Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Окончательное решение о принятии правил примет Рижская дума.