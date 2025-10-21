Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Родители вытаскивали из горящего садика вещи сами: подробности пожара под Саулкрасти

Редакция PRESS 21 октября, 2025 08:15

ЧП и криминал 0 комментариев

Родителей воспитанников детского садика Bitīte в Саулкрастском крае, который сгорел в ночь на понедельник, оповестили о том, что их детей вести теперь некуда - еще во время тушения пожара. Мама одного из детей, посещающих этот детсад, рассказала подробности, сообщает агентство LETA.

Мама рассказала, что живет недалеко от образовательного учреждения и заметила прибытие пожарных уже ночью. За короткое время на месте пожара собралось большое количество людей, в том числе сотрудники детсада и родители детей. Родители детей в связи с произошедшим получили сообщения на телефоны еще ночью - как от родителей, ставших свидетелями пожара, так и от персонала детского сада.

Женщина признала, что ясности с тем, как пожар начался, в настоящее время нет ни у кого из родителей. Известно лишь то, что больше всего пострадала группа детей в возрасте трех и четырех лет, под которой находилась кухня.

После произошедшего в детский сад приехало большое количество родителей, которые общими усилиями пытались спасти вещи, которые еще можно было спасти. Удалось спасти продукты питания, постельное белье и другие вещи, рассказала она.

По словам женщины, на место происшествия приехало и большое количество представителей самоуправления, однако родители пока не знаю, как работа детсада будет организована в дальнейшем. Самоуправление по данному вопросу никакой информации пока не предоставило.

В то же время, Государственная полиция в связи с пожаром начала ведомственную проверку. Впрочем, предварительная информация не свидетельствует о совершении преступления, выяснило агентство LETA в полиции.

Напомним, примерно за час до полуночи в Государственную пожарно-спасательную службу поступил звонок из Сейской волости Саулкрастского края, где горели крыша и чердак двухэтажного учебного здания, а также внешняя лестница здания.

В тушении участвовали Инчукалнская и Кримулдская добровольные пожарные дружины. Во время тушения пострадал один спасатель.

Пожар был ликвидирован сегодня утром в 06:53.

Детский сад посещают более 110 детей. В настоящее время самоуправление ищет решения для их размещения, но пока дети находятся дома.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

