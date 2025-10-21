Родители вытаскивали из горящего садика вещи сами: подробности пожара под Саулкрасти

Мама рассказала, что живет недалеко от образовательного учреждения и заметила прибытие пожарных уже ночью. За короткое время на месте пожара собралось большое количество людей, в том числе сотрудники детсада и родители детей. Родители детей в связи с произошедшим получили сообщения на телефоны еще ночью - как от родителей, ставших свидетелями пожара, так и от персонала детского сада.

Женщина признала, что ясности с тем, как пожар начался, в настоящее время нет ни у кого из родителей. Известно лишь то, что больше всего пострадала группа детей в возрасте трех и четырех лет, под которой находилась кухня.

После произошедшего в детский сад приехало большое количество родителей, которые общими усилиями пытались спасти вещи, которые еще можно было спасти. Удалось спасти продукты питания, постельное белье и другие вещи, рассказала она.

По словам женщины, на место происшествия приехало и большое количество представителей самоуправления, однако родители пока не знаю, как работа детсада будет организована в дальнейшем. Самоуправление по данному вопросу никакой информации пока не предоставило.

В то же время, Государственная полиция в связи с пожаром начала ведомственную проверку. Впрочем, предварительная информация не свидетельствует о совершении преступления, выяснило агентство LETA в полиции.

Напомним, примерно за час до полуночи в Государственную пожарно-спасательную службу поступил звонок из Сейской волости Саулкрастского края, где горели крыша и чердак двухэтажного учебного здания, а также внешняя лестница здания.

В тушении участвовали Инчукалнская и Кримулдская добровольные пожарные дружины. Во время тушения пострадал один спасатель.

Пожар был ликвидирован сегодня утром в 06:53.

Детский сад посещают более 110 детей. В настоящее время самоуправление ищет решения для их размещения, но пока дети находятся дома.