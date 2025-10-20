Показалось подозрительным: таксист уберег пожилую женщину от мошенников

Однако позже он все же развернулся и вернулся к дому. Когда он подъехал, то увидел у подъезда другого таксиста, который нес к своей машине посылку от той самой женщины. Мужчина остановил коллегу, поделился с ним своими подозрениями и вызвал полицию.

Полицейские установили, что женщине позвонили мошенники и сообщили, будто ее сын стал виновником ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования, аферисты потребовали у женщины деньги и попросили отправить их с курьером в Таллинн. Следуя инструкциям, пенсионерка упаковала деньги в сумку между скатертями и полотенцами и стала ждать курьера.