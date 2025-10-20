Куда бежать, что брать? В Риге пройдут учения по эвакуации

Во время учений будет проведена практическая симуляция открытия эвакуационного центра, и участники смогут погрузиться в реальную ситуацию — покинуть дом из-за чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями, и отправиться в обеспеченное самоуправлением безопасное убежище.

Жители могут подать заявку на участие и получить практический опыт эвакуации. Учения организуются в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и Управлением гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления.

Процесс эвакуации будет организован из двух пунктов сбора — Рижской средней школы Наталии Драудзини и Рижской средней школы Аркадия. Из этих пунктов участникам будет обеспечен транспорт до эвакуационного центра — Рижской 9-й средней школы.

Учения будут проходить с 24 октября с 16:00 до 25 октября до 10:00. В эвакуационном центре будут обеспечены питание и необходимое оборудование для ночёвки. Участники смогут освежить знания по оказанию первой помощи и подготовить свою «72-часовую сумку», которая полезна в чрезвычайных ситуациях.