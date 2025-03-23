В соцсетях она также поделилась оценкой, что наиболее высокая степень готовности из всех стран Балтии - у Литвы, но в целом готовность всех трех стран оценивается вполне достойно.

По мнению Голубевой, не все страны ЕС готовы оказать сопротивление российской гибридной угрозе, однако местоположение по соседству с Россией способствовало лучшему пониманию и готовности именно у ближайших к ней государств. Кроме того, страны Балтии лучше всего (после Финляндии) подготовлены для этого, считает бывший министр.

Она заявляет, что Эстония, Латвия и Литва сталкиваются с различными угрозами, включая саботаж, направленный против их обороноспособности, например, повторные повреждения подводных кабелей, киберугрозы и дезинформацию, а также использование в качестве оружия миграции из Белоруссии.

По словам Голубевой, хотя большинство экспертов согласны с тем, что страны Балтии намного опережают многие регионы Западной Европы по контролю и предотвращению гибридных угроз, они отстают в том, что касается взаимного сотрудничества. Понимание тенденций гибридной войны мог бы улучшить совместный контроль, если бы было создано что-то подобное виртуальной платформе для обмена информацией о гибридных угрозах в регионе, считает эксперт.

Еще более сложную задачу, пишет Голубева, представляет собой обеспечение действительно эффективной координации.

Она заявляет, что в странах Балтии в кризисном управлении и организации гражданской обороны по-прежнему преобладает подход, "ориентированный сверху вниз", в то время как примеры Финляндии и Украины доказывают, что лучше работает вовлечение населения "снизу вверх", например, использование местных волонтерских сетей.

Кроме того, эксперт отметила, что в Латвии существуют дополнительные проблемы - местные политики в Латгалии в публичных выступлениях иногда используют пророссийские нарративы. В результате население меньше доверяет местным или национальным органам власти - в зависимости от того, кому местное население отдает предпочтение в качестве лидеров мнений, убеждена экс-министр.

Она приводит пример, когда на учениях по имитации кризисной ситуации в Даугавпилсе руководитель некой неправительственной организации ей сказал: "Обмен информацией в кризисной ситуации - это вопрос доверия. Мы бы не стали делиться ею с органами власти нашего города".

Голубева отметила, что латвийские законодатели стараются предотвращать подобные ситуации - с лета 2025 года главы самоуправлений должны будут получать допуск к государственной тайне. Этот шаг считается защитным механизмом против мэров, стремящихся поддержать Россию, заявляет эксперт.