Глава Совета Европы: создание трибунала по России затягивается ради «непробиваемой» правовой базы

"Если мы хотим иметь что-то, как сказали бы юристы, пуленепробиваемое, и быть уверенными, что в том, что это на 100% соответствует законам, и никто не сможет сомневаться в этом, что я думаю, это будет очень важно для будущего, какое бы решение мы ни нашли, оно должно быть юридически обоснованным, поэтому учреждение занимает больше времени", - сказала она в четверг в кулуарах международного форума министров юстиции Совета Европы (СЕ).

По ее словам, этот процесс требует времени еще и потому, что есть намерение относительно того, чтобы трибунал не только заставил Россию взять на себя ответственность за ее действия в Украине, но и был примером в будущем.

Аналогичную позицию выразила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская на одном из важнейших мероприятий председательства Литвы в Комитете министров СЕ.

"Я считаю, что если мы говорим о Специальном трибунале, то единственный ответ - не региональный, а международный, который должен обеспечить действие международного права", - сказала она.

Министр отметила, что надеется, что политическая воля стран региона создать трибунал будет сконцентрирована усилиями СЕ.

По словам генерального секретаря, дискуссии о создании трибунала сейчас проходят в группе из нескольких десятков стран. Одним из возможных решений создания трибунала могло бы стать двустороннее соглашение между СЕ и Украиной.

"Россия никогда не несла никакой ответственности за совершенные ею жестокие преступления, она делает это, потому что убеждена, что ей это сойдет с рук", - заявил посол Украины в Литве Пётр Бешта.

О желании создать в Украине Специальный трибунал по международным преступлениям России говорили с начала вторжения в феврале 2022 года.

На конференции «На пути к ответственности за международные преступления в Украине» также была подписана Рамочная конвенция СЕ об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве закона.

Литва председательствует в Комитете министров СЕ с 17 мая по 13 ноября, в ходе которого приоритет отдается поддержке Украины.