Где раньше были? Минсообщения просит дополнительных денег на региональные перевозки

Финансирование планируется выделить из средств на непредвиденные случаи.

Согласно расчетам Автотранспортной дирекции (АТД), с учетом сохранения в этом году маршрутной сети на уровне 2025 года и условий действующих договоров об оказании услуг общественного транспорта бюджетное финансирование для региональных автобусных перевозок необходимо увеличить как минимум на 9,19 млн евро.

Как пояснили в Минсообщения, ситуация с региональными перевозками является сложной, поскольку со времени проведения закупок и заключения договоров затраты на услуги общественного транспорта изменились, повысившись по ряду позиций на 20-35%.

Как отмечает министерство, договоры об обеспечении региональных автобусных перевозок предусматривают индексацию стоимости услуг, однако они заключались в разное время, поэтому пересмотр цен также предусмотрен в разные сроки. Влияние на расходы госбюджета, которое может быть вызвано пересмотром стоимости услуг в соответствии с условиями договоров, в 2025 году оценивается в 1,2 млн евро, в 2026 году - в 3,3 млн евро, в 2027 году - в 3,8 млн евро.

В 2026 году финансирование дотируемых региональных автобусных перевозок запланировано в размере 52,899 млн евро, однако объем компенсируемых убытков, рассчитанных по договорам на оказание услуг общественного транспорта, существенно его превышает. Объем компенсируемых убытков в размере 9,19 млн евро рассчитан на основании планируемого в 2026 году количества пассажиров, увеличения платы за проезд с 15 января, объема предусмотренных договорами расходов и пересмотра стоимости услуг.

Как отмечает Минсообщения, 2026 год будет переходным периодом, чтобы в дальнейшем реализовать ряд решений по оптимизации маршрутной сети регионального общественного транспорта, пересмотрев принципы организации перевозок. В 2026 году также планируется ввести цифровой инструмент, который поможет эффективнее планировать маршруты общественного транспорта, и установить в автобусах счетчики пассажиров.

Как сообщалось, Совет по общественному транспорту 19 декабря прошлого года решил отложить вопрос о внедрении маршрутной сети в 2026 году, поскольку АТД еще продолжала консультации с самоуправлениями и планировала провести консультации с перевозчиками.

Представитель АТД Томасс Бейкулис на заседании совета сообщил, что бюджет на обеспечение услуг общественного транспорта в 2026 году запланирован в размере 93,78 млн евро, в том числе для автобусных перевозок предусмотрено 51,66 млн евро, что меньше, чем в 2025 году, а для железнодорожных - 28,56 млн евро.

Совет постановил, что изменения в маршрутной сети будут обсуждаться только в том случае, если правительство выделит для этого дополнительное финансирование. Таким образом, в начале 2026 года перевозки осуществляются в рамках действующей маршрутной сети.

Председатель правления ATД Янис Лапиньш ранее заявил агентству ЛЕТА, что дирекция пересматривает запланированные изменения в маршрутной сети на 2026 год, которые предусматривали ее оптимизацию в пределах 6% и выполнение примерно 10% перевозок на коммерческих принципах.