Где раньше были? Минсообщения просит дополнительных денег на региональные перевозки

Редакция PRESS 6 января, 2026 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство сообщения подготовило проект распоряжения о выделении дополнительного финансирования в размере 9,19 млн евро для обеспечения услуг общественного транспорта на региональных автобусных маршрутах в 2026 году, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Финансирование планируется выделить из средств на непредвиденные случаи.

Согласно расчетам Автотранспортной дирекции (АТД), с учетом сохранения в этом году маршрутной сети на уровне 2025 года и условий действующих договоров об оказании услуг общественного транспорта бюджетное финансирование для региональных автобусных перевозок необходимо увеличить как минимум на 9,19 млн евро.

Как пояснили в Минсообщения, ситуация с региональными перевозками является сложной, поскольку со времени проведения закупок и заключения договоров затраты на услуги общественного транспорта изменились, повысившись по ряду позиций на 20-35%.

Как отмечает министерство, договоры об обеспечении региональных автобусных перевозок предусматривают индексацию стоимости услуг, однако они заключались в разное время, поэтому пересмотр цен также предусмотрен в разные сроки. Влияние на расходы госбюджета, которое может быть вызвано пересмотром стоимости услуг в соответствии с условиями договоров, в 2025 году оценивается в 1,2 млн евро, в 2026 году - в 3,3 млн евро, в 2027 году - в 3,8 млн евро.

В 2026 году финансирование дотируемых региональных автобусных перевозок запланировано в размере 52,899 млн евро, однако объем компенсируемых убытков, рассчитанных по договорам на оказание услуг общественного транспорта, существенно его превышает. Объем компенсируемых убытков в размере 9,19 млн евро рассчитан на основании планируемого в 2026 году количества пассажиров, увеличения платы за проезд с 15 января, объема предусмотренных договорами расходов и пересмотра стоимости услуг.

Как отмечает Минсообщения, 2026 год будет переходным периодом, чтобы в дальнейшем реализовать ряд решений по оптимизации маршрутной сети регионального общественного транспорта, пересмотрев принципы организации перевозок. В 2026 году также планируется ввести цифровой инструмент, который поможет эффективнее планировать маршруты общественного транспорта, и установить в автобусах счетчики пассажиров.

Как сообщалось, Совет по общественному транспорту 19 декабря прошлого года решил отложить вопрос о внедрении маршрутной сети в 2026 году, поскольку АТД еще продолжала консультации с самоуправлениями и планировала провести консультации с перевозчиками.

Представитель АТД Томасс Бейкулис на заседании совета сообщил, что бюджет на обеспечение услуг общественного транспорта в 2026 году запланирован в размере 93,78 млн евро, в том числе для автобусных перевозок предусмотрено 51,66 млн евро, что меньше, чем в 2025 году, а для железнодорожных - 28,56 млн евро.

Совет постановил, что изменения в маршрутной сети будут обсуждаться только в том случае, если правительство выделит для этого дополнительное финансирование. Таким образом, в начале 2026 года перевозки осуществляются в рамках действующей маршрутной сети.

Председатель правления ATД Янис Лапиньш ранее заявил агентству ЛЕТА, что дирекция пересматривает запланированные изменения в маршрутной сети на 2026 год, которые предусматривали ее оптимизацию в пределах 6% и выполнение примерно 10% перевозок на коммерческих принципах.

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

