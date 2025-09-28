Об этом высказалась на платформе "Х" парламентский секретарь Минюста и депутат Рижской думы от "Нового единства" Лаума Паэглькална. В её посте говорится: "У популизма нет плана - у нас он есть. Как подчеркнула премьер на съезде, "Единство" - это взрослый в комнате, который вопреки стараниям дестабилизировать правительство с помощью популизма продолжает начатое, чтобы Латвия была ещё безопаснее".

Лучше бы она этого поста не писала - в ответ она получила такой поток народной "любви", что некоторые комментарии здесь привести вообще невозможно.

Отметилась среди комментаторов и публицист Элита Вейдемане: "Лауминя, твоя мама была (и есть) патриотка Латвии, а ты присоединилась к тем, кто Латвию топит. Очень жаль".

Прочие отклики тоже не содержат в себе ничего приятного для топикстартера:

- В России всех и всегда, кто открыто не славит Путина, винят в дестабилизации правительства и в популизме, а на съездах "Единой России" часто повторяют, что это единственная зрелая сила, у которой есть план стабильности и более безопасной России.

- Лаума, тебе самой не противна эта пустопорожняя брехня, которую ты изо дня в день тут проповедуешь... Ни у тебя самой, ни у твоих "енотов" нет ни малейшего понятия о развитии страны... Единственное, что вас объединяет и мотивирует, это - как удержаться у кормушки. Вы давно уже даже не меньшее зло, не обманывай себя.

- Единственный ваш план - любой ценой остаться у корыта, предавая интересы латышского народа и претворяя в жизнь утопические идеи климатической истерии, спустить в унитаз латвийскую экономику.

- Лаума, стоит повторить, как ставятся запятые (это называется сложным словом "пунктуация"). Предлагаю начать с учебника по грамматике, скажем, для 4-го класса.

- Какое-то время Кайминьш с Гобземсом позволяли вам выглядеть взрослым в комнате. Этот взрослый болен деменцией, которая развивается очень быстро. Не повторяйте эти старые лозунги, звучит убого...

- "Единство" - классическая партия популистов. Вы сами не знаете, кто вы - либералы, консерваторы или центристы.

- Интересно, чьи ещё нужды должно удовлетворять правительство, если не своего народа? Что в этом плохого?

- А куда пропал план 4х4? Как идут дела с выполнением работ?

- Самой не смешно из-за этой коммунистической демагогии?

- Девчонка, влезшая в мамины туфли, не становится взрослой. Даже если чувствует себя таковой. Правительство Силини - худшее, что произошло с Латвией после восстановления независимости.

- Это правительство дестабилизирует Латвию, у него нет ни стратегии, ни видения будущего. Из этого я делаю вывод, что эти некомпетентные, высокомерные чиновники не связывают с Латвией своё будущее. И поэтому это правительство надо гнать отсюда поганой метлой вместе со всей шоблой коррумпированных чиновников!

- "Новое единство" все годы - популисты №1! Всё выкачано и разрушено, но оно продолжает вешать лапшу на уши.

- Вы там все в "Единстве" живёте в отрыве от реальности.

- Взрослый в комнате меняется. Теперь он насмотрелся ТВ, покупает много патронов на деньги от SMS-кредитов и почти не покупает еду. Крыша течёт, отопления нет, детей кормит бабушка, семейный врач настаивает на проверке специалиста по головам. Взрослый чилит.

- Скажу как есть. Это был аргумент, благодаря которому вы получили мой голос. Все эти годы я чувствовал, что меня обвели вокруг пальца, потому что взрослый в комнате так и не нашёлся. Граница открыта, автобусы курсируют в Мордор, государство тонет в долгах. Российские граждане работают в СМИ и в школах. Ответственности ноль. Спасибо, больше нет.

- Во сколько будут судить Кариньша и Кампарса?