Филипп Киркоров госпитализирован после пожара на концерте

По информации инсайдера, травма локтя, полученная во время концерта Киркорова в Петербурге, все-таки дала о себе знать.

«Локоть воспалился после ожога на концерте в Петербурге, Филипп сам приехал в больницу. Так как у него сахарный диабет, все заживает тяжелее, вот и случилось осложнение. Филипп ездит на перевязки, рану обрабатывают, он находится под постоянным наблюдением врачей, иногда остается в клинике на ночь, по-разному. Ничего страшного не произошло, не стоит преувеличивать. Просто нужно дать ему немного времени, чтобы восстановиться», — сказала пиар-директор Киркорова Екатерина Успенская.

Отметим, что в ходе апрельского концерта Филипп Киркоров на специальной декорации взмыл вверх, на нем была куртка с пиротехникой. Один из фейерверков вспыхнул особенно сильно, прожег одежду и добрался до кожи артиста. «Обжегся», — сообщил тогда Филипп публике, сохраняя улыбку.

«Филипп сейчас находится под наблюдением врачей. Он взял небольшой отпуск, чтобы вылечить последствия ожога. Это все-таки не шутки. Как только ситуация стабилизируется, наш любимый Филипп Бедросович вернется к работе и продолжит радовать всех своим творчеством», — сказал адвокат Александр Добровинский

Как выяснилось позже, прямо на концерте Киркорову вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации и после перевязки продолжил концерт. Лишь после шоу поехал в травмпункт, где его осмотрели и посоветовали по возможности ограничить активность. Но по возвращении в Москву Филипп опять окунулся в бурную светскую жизнь.