Эзотерика – наука будущего!

Реклама Редакция PRESS 21 августа, 2025 14:00

Реклама

Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сотен специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.

Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 28 августа, 4, 11, 18 и 25 сентября 2025 г. в 18.00! 

У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой (начало занятий новой группы 8 сентября 2025 г.) курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА»,

но также:

- Задать вопросы парапсихологу,

- Пройти диагностику энергетики,

- Правильно подобрать себе нужный талисман

(камень – украшение),

Познакомиться:

— с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,

— с книгами Валерия Парамонова: I — IV томами «Энциклопедии эзотерики»,

- Посмотреть изделия студии керамики и живописи,

- Приобрести четыре тома «Энциклопедии эзотерики».

Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!

Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.
* 35 лет преподавания,
* 25 авторских предметов,
* 445 экспедиций по миру.

 Дни открытых дверей пройдут 28 августа, 4, 11, 18 и 25 сентября 2025 г. в 18.00! 

ул. Альфреда Калныня, 2 — 1 офис (домофон 1).

Запись по т. 29504957,

e-pasts: lauf@inbox.lv

www.parapsiholog.lv

www.ezoterik.lv

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

