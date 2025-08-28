Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Министр сообщения Аттис Швинка отметил, что в 2026 году расходы на доставку для издателей увеличены не будут: министерство пересмотрит распределение затрат, чтобы доля издателей осталась на уровне этого года.

Представитель «Latvijas pasts» Инита Федко пояснила, что предприятие ожидает более подробной информации от политиков, но уже начатый диалог между «Latvijas pasts», Минсообщения, Минкультуры и организациями издателей свидетельствует о поиске конструктивного решения. Планируется внесение поправок в правила Кабинета министров, чтобы тариф, который платят издатели за доставку, не менялся.

По словам Федко, «Latvijas pasts» заинтересован в долгосрочной и финансово устойчивой модели подписной доставки, понимая значение печатных СМИ для национальной безопасности и информационного разнообразия.

Сейчас универсальные почтовые услуги, включая доставку прессы, регулируются Комиссией по регулированию общественных услуг. Условия действуют до 31 декабря 2026 года, однако должны быть пересмотрены с учётом ежегодного сокращения спроса примерно на 10%.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года «Latvijas pasts» вновь намерен повысить тарифы на универсальные почтовые услуги. В частности, цена на простое внутреннее письмо весом до 20 граммов вырастет на 2,2% — с 2,3 до 2,35 евро. Стоимость внутренних посылок также увеличится.

Между тем за первое полугодие 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года количество печатных изданий уменьшилось на 13,5%, поэтому проект тарифов предусматривает рост затрат на доставку одной единицы прессы примерно на 15% — с 0,8 до 0,93 евро.