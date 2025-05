«Евровидение-2025». Все, что нужно знать о конкурсе в этом году

«Евровидение» — ежегодный музыкальный конкурс, который организует Европейский вещательный союз (EBU). В нем участвуют страны-члены EBU и Австралия. Каждая страна вправе решить, как пройдет отбор участников: где-то это отдельный конкурс, а где-то закрытое жюри выбирает, кого отправить на «Евровидение».

Россия не участвует с 2022 года. После полномасштабного вторжения России в Украину EBU сначала запретил стране участвовать в конкурсе, а затем и вовсе приостановил членство Первого канала и ВГТРК. Членство Беларуси было приостановлено годом ранее.

Как пройдет «Евровидение-2025»

Конкурс состоит из двух полуфиналов и финала.

Первый полуфинал пройдет во вторник, 13 мая, второй — в четверг, 15 мая.

По результатам голосования зрителей топ-10 из каждого полуфинала выйдут в финал.

Как всегда автоматически квалифицируется в финал «большая пятерка» — страны-основатели EBU: Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия.

В этом году к ним также присоединяется Швейцария — страна-победитель прошлогоднего конкурса и хост нынешнего.

Финал пройдет 17 мая. Победителя определят профессиональное жюри стран-участниц и голосование зрителей. При этом жюри будут оценивать генеральную репетицию в пятницу, а не само выступление исполнителей в субботу.

В этом году в конкурсе участвуют 37 стран. Черногория вернулась на «Евровидение» после двухлетнего перерыва, а Молдова отказалась от участия из-за финансовых соображений.

Фавориты гонки

В этом году главным фаворитом у букмекеров считается группа KAJ, представляющая Швецию.

KAJ — трио из Финляндии, поющее на диалекте шведского языка вёро. Их песня «Bara bada basta» («Давай просто попаримся») — задорная композиция, посвященная сауне.

Главный соперник шведоязычных финнов, по мнению букмекеров, — это певец JJ, представляющий Австрию с балладой «Wasted Love».

Весьма вероятно, что как и в прошлые два года, голосование профессионального жюри (которое обычно предпочитает сильный голос и красивую мелодию) и зрителей (которым по душе что-нибудь повеселее) будут радикально отличаться.

Фанаты до сих пор не могут простить второе место финского рэпера Käärijä в 2023 году (он уступил Loreen из Швеции с поп-балладой «Tattoo») и хорватских рокеров Baby Lasagna в 2024 (они уступили швейцарскому Nemo с песней «Code»).

Впрочем, победители 2022 года — украинцы Kalush Orchestra с песней «Stephania» — оказались лишь четвертыми после голосования жюри, но в итоге зрительское голосование вывело их на первое место.

Кто победит — жюри или зрители — мы узнаем уже в субботу. А может, как было в 2019 году, первое место займет исполнитель, не получивший больше всего баллов ни у тех, ни у других — но больше всех в сумме.

У кого еще есть шансы

Исполнители, чьи шансы на победу букмекеры оценивают больше, чем в 1% (на утро 13 мая):

Louane, «Maman» (Франция)

Клод, «С'est la vie» (Нидерланды)

Юваль Рафаэль, «New Day Will Rise» (Израиль)

Эрика Викман, «Ich Komme» (Финляндия)

Adonxs, «Kiss Kiss Goodbye» (Чехия)

Red Sebastain, «Strobe lights» (Бельгия)

Томми Кэш, «Espresso Macchiato» (Эстония)

Мириана Конте, «Serving» (Мальта)

Zoë Më, «Voyage» (Швейцария)

Можно ли доверять букмекерам?

Оценки букмекеров далеко не всегда предсказывают конечный результат «Евровидения», но за последние пять лет они ошиблись только один раз: в 2024 году фаворитом букмекеров была Хорватия, а Швейцария была лишь третьей по вероятности победы.

В дополнение к букмекерским прогнозам, при прогнозе вероятного победителя также можно обратить внимание на результаты опросов пользователей, опубликованные на сайте EurovisionWorld.com. За 10 лет они ошибались лишь дважды: в 2016 году и 2024.

По состоянию на утро 13 мая, фанаты этого сайта с небольшим отрывом предпочитают Швецию Австрии.

Скандалы, скандалы, скандалы

«Евровидение» не было бы «Евровидением», если бы праздник музыки не сопровождался скандалами разной степени серьезности.

Мальтийская певица Мириана Конте выиграла в январе национальный отбор с песней под названием «Kant» («пение» в переводе с мальтийского). Песня вызвала неоднозначную реакцию из-за того, что kant звучит как английское слово cunt («вульва», но в британском и американском английском используется как ругательство).

Изначально EBU одобрило текст песни. Правила «Евровидения», однако, не позволяют использовать в песнях ругательства, а номера учасников должны быть подходящими для просмотре конкурса со всей семьей.

В итоге Мириана Конте поменяла провокационное название на «Sevring» («служение»; в припеве она изначально пела «serving kant», что звучит как сленговое обозначание уверенного себе человека в квир- и драг-культуре). Само слово kant было заменено на ah.

Конечно, в процессе мальтийцы осудили EBU за дискриминацию национального языка.

Другой скандал — это реакция итальянцев на композицию Томми Кэша.

В своем номере на песню «Espresso Macchiato», которая исполняется на смеси ломаного итальянского и не менее ломаного английского, на эстонском национальном отборе Томми Кэш предстал в образе стереотипного итальянского мафиозо с охранниками.

В ответ итальянская организация по защите прав потребителей Codacons направила протест в EBU.

«Несмотря на свободу самовыражения артистов, […] не можем не выразить сомнения в связи с включением песни, которая оскорбляет множество людей», — говорится в заявлении Codacons.

Сенатор ультраправой итальянской партии «Лига» Марко Чентинайо выложил в своем инстаграме отрывок из клипа Томми Кэша на песню Espresso Macchiato с надписью «Кто оскорбляет Италию, тот должен быть исключен из „Евровидения"».

Однако итальянцы оставляли под видео в YouTube позитивные комменты: «Я буду голосовать за Эстонию!», «No stresso, no stresso, don't need to be depresso (строчка из песни — Би-би-си.) — я как итальянец, пожалуй, набью себе такую татуировку».

О последствиях итальянской жалобы ничего не сообщалось.

Запрет флагов

Флаги стран-участниц — неотъемлемая часть «Евровидения». Но как участники, так и фанаты нередко хотят принести и другие флаги.

Больше всего споров — вокруг палестинского флага.

Когда в 2019 году конкурс проходил в Израиле, они были напрямую запрещены. Запрет нарушили исландские участники, бдсм-панк группа Hatari, за что исландскую телерадиовещательную компанию RÚV оштрафовали на 5 тыс.евро.

Нарушила запрет тогда и приглашенная звезда — Мадонна. Но ее штрафовать никто не стал.

В этом году артистам и всем представителям официальных делегаций запрещено использовать какие-либо флаги, кроме флагов страны, которую они представляют. По сути это означает, что нельзя будет выразить свою солидарность с Украиной (как, к примеру, сделала делегация Литвы в 2022 году).

Нельзя будет использовать и флаги прайда и аффилированных с ним движений (флаг трансгендеров, нон-бинарных людей, асексуалов и так далее).

Справедливости ради, прайд-флаги для артистов были запрещены и в 2024 году, так что победитель Nemo — небинарный артист — пронесли свой небинарный флаг как контрабанду.

Нидерландская вещательная компания AVROTROS заявила о намерении оспорить запрет EBU на прайд-флаги.

Израиль

Но больше всего противоречий и споров среди фанатов, конечно, вызывает участие в «Евровидении» Израиля.

Палестина всегда была важной темой для фанатов «Евровидения». Среди них — много представителей и сторонников ЛГБТК+ сообщества, и это множество, особенно в Западной Европе, включает в себя и тех, кто ходит на демонстрации в поддержку Палестины.

С октября 2023 года ситуация накалилась. Многие призывали EBU отстранить Израиль из-за бомбардировок Газы — приводя в пример Россию.

В 2024 году несколько исполнителей жаловались на поведение израильской делегации. В ответ израильский канал KAN жаловался на атмосферу ненависти.

Среди фанатов «Евровидения» выдвигалась теория, что EBU не исключила Израиль из-за того, что один из главных спонсоров конкурса — израильская компания Moroccan Oil.

В этом году Израиль представляет певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Как это скажется на атмосфере в Базеле, можно только гадать, но по крайней мере в ходе первых репетиций новых скандалов не было.

Возможно, EBU извлекла уроки из прошлых скандалов и действительно приняла меры, на которых настаивал нидерландская теле- и радиовещательная компания AVROTROS.

Вещательная компания после дисквалификации Йоста Кляйна (фаворит 2024 года Клайн был отстранен накануне финала конкурса за «неподобающее поведение» после инцидента за кулисами) попросила продления времени принятия решения об участии в 2025 году — и в итоге согласилась, удовлетворившись изменениями, которые EBU внесла в регламент.

И напоследок — о лингвистическом многообразии

В этом году на «Евровидении» — рекордное с 1999 года число песен не на английском языке, когда участникам разрешили петь на любом языке, а не только на государственном языке страны, которую они представляют.

«Это не польский, а украинский». В Польше разгорелся языковой скандал из-за отбора на «Евровидение»

Текст 22 композиций в этом году как минимум на половину — не на английском языке.

Швеция впервые с 1998 года представлена песней на шведском, Германия — песней полностью на немецком впервые с 2007 года, а Латвия — песней полностью на латышском впервые с 2004 года и всего второй раз за всю историю участия страны в конкурсе.

Но что еще более примечательно — многие поют не на языке страны, которую представляют, а на каком-то еще.

Так, песня Клода (Нидерланды) преимущественно на французском, Томми Кэша (Эстония) — на ломаном итальянском, а название и припев песни Эрики Викман (Финляндия) — на немецком.