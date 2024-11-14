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Евросоюз оштрафовал владеющую Facebook компанию Meta на 800 млн евро

© BBC 14 ноября, 2024 20:18

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Европейская комиссия решила оштрафовать американскую компанию Meta, которая владеет фейсбуком (и объявлена в России экстремистской организацией) на 798 млн евро, обвинив ее в нарушении законов о конкуренции, пишет Русская служба Би-би-си.

Еврокомиссия сочла таким нарушением то, что Meta включила в интерфейс фейсбука свою коммерческую виртуальную доску объявлений, Facebook Marketplace. Это, по мнению правительства ЕС, привело к тому, что другие службы коммерческих объявлений оказались в ущемленном положении.

Meta заявила, что считает решение Еврокомиссии несправедливым и намерена подать апелляцию.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, комментируя решение о штрафе, что Meta сознательно ограничила возможности других рекламных служб конкурировать с ней.

«Она сделала это, чтобы создать преимущества для своей услуги, Facebook Marketplace, тем самым создав для нее преимущества, которых не могло быть у других провайдеров услуг объявлений онлайн», — сказала Вестагер.

Член Еврокомиссии заявила, что Meta должна прекратить подобную практику.

Meta заявляет, что Еврокомиссия не предъявила никаких доказательств того, что присутствие Facebook Marketplace в меню в фейсбуке как-то навредило конкурентам или клиентам.

«Принимая это решение, Еврокомиссия проигнорировала реалии рынка, и оно лишь защитит имеющиеся торговые площадки от конкуренции», — говорится в заявлении компании.

Решение о 800-миллионном штрафе Еврокомиссия приняла по итогам расследования, которое она же начала в 2021 году по жалобе конкурентов Meta.

За нарушение правил конкуренции Meta в Европе еще не штрафовали — но штрафовали за другое.

В 2017 году ЕС наложил на компанию штраф в 110 млн. евро за то, что она подала некорректную информацию о покупке ею приложения WhatsApp.

В 2021 году британское Бюро конкуренции и рынков выписало американской компании сравнительно небольшой для нее штраф в 50 млн фунтов (60 млн евро по нынешнему курсу) за нарушения при покупке сервиса создания «гифок» Giphy.

В 2022 году Meta была оштрафована на 265 млн евро после того, как на одном из хакерских сайтов появились личные данные полумиллиарда человек из 106 стран, украденные из фейсбука за несколько лет до того.

В 2023 года штраф еще больше нынешнего — 1,2 миллиарда евро — на Meta наложило ирландское Бюро защиты данных, обвинив компанию в нарушении правил обращения с личными данными при переносе их из Европы в США.

Совсем недавно, в сентябре этого года, ирландцы добавили еще 91 млн евро штрафа — за нарушения при хранении паролей.

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