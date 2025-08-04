Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европу терзает рекордная жара, даже Скандинавия теперь напоминает Средиземноморье

Euronews 4 августа, 2025 12:44

Мир 0 комментариев

В Испании и Португалии объявлено о высоком риске лесных пожаров. Температура бьёт рекорды в скандинавских странах. В Польше готовятся к ураганам и проливным дождям с грозами.

Чрезвычайное положение введено на материковой части Португалии в связи с высоким риском лесных пожаров. В стране установилась сильная жара. Синоптики прогнозируют от плюс 36 до 44 градусов по Цельсию.

Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Из за возгорания пришлось эвакуировать жителей населённого пункта в долине реки Дуэро.

Объяснение такой аномальной погоды, по словам климатологов, в том, что над Пиренейским полуостровом нависли горячие воздушеные массы, пришедшие из Северной Африки.

Испанию уже во второй раз за лето накрыла тепловая волна. Как ожидается, она не спадёт до конца недели. Пик жары в обеих странах придётся на понедельник и вторник. По всему региону, за исключением Кантабрии и Канарских островов, будет объявлено "красное предупреждение" о неблагоприятных погодных условиях. 
 
Скандинавские страны, привыкшие к относительно прохладной летней погоде, также страдают от беспрецедентно высоких температур.

Учёные говорят, что регион переживает самую продолжительную волну жары с 1960-х годов. В Финляндии столбик термометра в июле не опускался ниже отметки 30 градусов по Цельсию в течение трёх недель. В Швеции такая же температура держалась 12 дней.

Кроме того, в регионе этим летом нередки ураганы, грозы с молниями, вызывающими лесные пожары.

В восточной части Польши было выпущено предупреждение о грозах, дождях и граде Ожидается сильный ветер до 80 км/ч и до 45 мм осадков.

Жителей готовят к очередной тепловой волне: температура в ряде регионов будет держаться в районе 30 °C.

Туристы и экскурсоводы в Риме изнывают от жары, 22 июля 2025 года. AP Photo
Долгий период невыносимого зноя в Италии подходит к концу, обнадёживают метеослужбы. В некоторых регионах, в частности - на Адриатическом побережье, начались ливни.

Сообщается, что во время грозы на пляже в Пьомбино в 70-летнего мужчину ударила молния. Он был спасен благодаря вмешательству спасательных служб, и его сердце начало биться после 30 минут реанимации. Затем он был перевезен в местную больницу.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

