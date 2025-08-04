Европу терзает рекордная жара, даже Скандинавия теперь напоминает Средиземноморье

Чрезвычайное положение введено на материковой части Португалии в связи с высоким риском лесных пожаров. В стране установилась сильная жара. Синоптики прогнозируют от плюс 36 до 44 градусов по Цельсию.

Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Из за возгорания пришлось эвакуировать жителей населённого пункта в долине реки Дуэро.

Объяснение такой аномальной погоды, по словам климатологов, в том, что над Пиренейским полуостровом нависли горячие воздушеные массы, пришедшие из Северной Африки.

Испанию уже во второй раз за лето накрыла тепловая волна. Как ожидается, она не спадёт до конца недели. Пик жары в обеих странах придётся на понедельник и вторник. По всему региону, за исключением Кантабрии и Канарских островов, будет объявлено "красное предупреждение" о неблагоприятных погодных условиях.



Скандинавские страны, привыкшие к относительно прохладной летней погоде, также страдают от беспрецедентно высоких температур.

Учёные говорят, что регион переживает самую продолжительную волну жары с 1960-х годов. В Финляндии столбик термометра в июле не опускался ниже отметки 30 градусов по Цельсию в течение трёх недель. В Швеции такая же температура держалась 12 дней.

Кроме того, в регионе этим летом нередки ураганы, грозы с молниями, вызывающими лесные пожары.

В восточной части Польши было выпущено предупреждение о грозах, дождях и граде Ожидается сильный ветер до 80 км/ч и до 45 мм осадков.

Жителей готовят к очередной тепловой волне: температура в ряде регионов будет держаться в районе 30 °C.

Туристы и экскурсоводы в Риме изнывают от жары, 22 июля 2025 года. AP Photo

Долгий период невыносимого зноя в Италии подходит к концу, обнадёживают метеослужбы. В некоторых регионах, в частности - на Адриатическом побережье, начались ливни.

Сообщается, что во время грозы на пляже в Пьомбино в 70-летнего мужчину ударила молния. Он был спасен благодаря вмешательству спасательных служб, и его сердце начало биться после 30 минут реанимации. Затем он был перевезен в местную больницу.