Европейский бюджет и интересы Латвии: Нил Ушаков

Интервью у закрытого КПП в Виентули во время миссии депутатов ЕП в Латгалию. Граница Латвии – это внешняя граница ЕС. Поэтому приграничные регионы должны получать отдельную поддержку из бюджета ЕС.

В следующем году еврофонды будут покрывать около 16% всех расходов основного бюджета Латвии. Ремонты дорог, школ, больниц, детские площадки по всей стране — от Риги до Лудзы. Плюс культурные и образовательные программы, поддержка молодежи, науки, исследований. Я уже второй созыв работаю в бюджетном комитете Европарламента. Это один из тех комитетов, где не занимаются резолюциями, а от решений есть прикладная польза для каждого латвийского города и края. Потому что с помощью резолюции дорогу не отремонтируешь и школу не реновируешь. А с помощью бюджета – очень даже возможно.

Годовой бюджет и ночные переговоры

14 ноября в Брюсселе проходил финальный раунд переговоров между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом по бюджету ЕС на 2026 год. Переговоры начались рано утром и закончились в субботу в 2 часа ночи. Я был теневым докладчиком от фракции социалистов и демократов.

В ходе ночных дебатов команде депутатов удалось выбить дополнительно 267 млн. евро. Эти деньги пойдут на такие нужды, как, например, программы для молодежи, на науку и здравоохранение, инфраструктуру. Часть из этих миллионов достанется Латвии. Так что торговались не впустую. А торговаться было непросто: учитывая текущую ситуацию в мире и Европе, денег в ЕС становится все меньше.

В следующем году я буду главным докладчиком по новому бюджету от всего парламента. Правда, с деньгами в следующем году будет, скорее всего, хуже, чем в этом. И выбивать больше средств станет еще сложнее.

При этом важно понимать: деньги в Брюсселе для Латвии есть. Проблема не в их отсутствии, а в том, как они используются здесь, дома. Из-за бюрократии, медлительности, бесконечных политических споров эти средства часто или застревают в коридорах, или вообще тратятся непонятно на что.

Семилетний бюджет и деньги регионам с крестьянами

Годовой бюджет — это «тактика». Главная битва разворачивается сейчас вокруг нового семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Именно он определит, сколько средств будут получать наши самоуправления, какая поддержка достанется крестьянам и приграничным регионам, будет ли достаточно денег на молодежные программы, науку и развитие инфраструктуры.

И в семилетнем бюджете есть две ключевые проблемы.

Первая: из-за роста расходов на безопасность и выплату долгов в проекте урезано финансирование самоуправлений и сельского хозяйства. Для Латвии это означает - меньше средств на дороги, школы, местные проекты, меньше поддержки крестьянам, которые и так получают примерно на 20% меньше, чем их коллеги на западе ЕС.

Вторая проблема — предложение слить в один фонд деньги для самоуправлений (на ремонты тех самых дорог или школ) и деньги на помощь крестьянам. Городам и фермерам придется конкурировать между собой за одни и те же средства. Самоуправлению нужна новая дорога, фермеру — новый трактор. Что важнее? И кто это будет решать?

Кому дадут, а кому нет

В новой модели предлагается большую часть полномочий передать национальным правительствам. На словах это звучит красиво: «Вернем решения из далекого Брюсселя домой». На деле это значит, что именно правительство в Риге будет решать, каким городам и краям достанутся деньги, а каким — нет.

Как вы думаете: существует ли в Латвии риск, что решения о распределении средств будут приниматься не только по объективным критериям, но и с учетом каких-то политических и партийных интересов? Мы все прекрасно знаем, как это бывает: деньги идут туда, где «свой» мэр у власти, а оппозиционные самоуправления зачастую сажают на голодный паек. Очень важно не допустить, чтобы такие правила игры были узаконены на уровне ЕС.

«Драконьи зубы» и европейские деньги

После выхода Великобритании из ЕС для западной границы был создан отдельный фонд — 5,4 млрд. евро для самоуправлений в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах, чтобы компенсировать последствия Брексита. Но сегодня на восточной границе ЕС, в том числе в Латгалии, ситуация куда сложнее. На западе проблемы заключаются в новых таможенных правилах, на востоке же это бетонные «драконьи зубы», колючая проволока и закрытые КПП.

Нужны два вида помощи

Чем самоуправления на восточной границе ЕС хуже регионов на западе? Почему жители Латгалии должны в одиночку расплачиваться за геополитику падением инвестиций, уходом бизнеса и потерей рабочих мест?

Вместе с коллегами из Балтии, Польши и Финляндии мы боремся за создание специального фонда для восточной границы ЕС - аналогичного существующему фонду для границы западной. Причем речь должна идти сразу о двух типах поддержки.

Во-первых, расходы на безопасность и оборону (укрепления, инфраструктура, обеспечение работы границы) должны хотя бы частично покрываться за счет общих европейских средств. Это вопрос не только Латвии, но и всей Европы.

Во-вторых, там, где строятся оборонные сооружения, неизбежно падает привлекательность региона для бизнеса. Поэтому здесь нужна отдельная, адресная поддержка самоуправлений, местных предпринимателей и жителей — от инфраструктуры до рабочих мест и социальных программ. И тоже за счет ЕС...

Миссия бюджетного комитета в Латгалию

Чтобы убедить коллег, недостаточно докладов и слайдов. Поэтому в апреле по моей инициативе в Латгалию приехала миссия депутатов бюджетного комитета Европарламента. В Балви мы провели встречу с мэрами латгальских самоуправлений и представителями Латгальского региона планирования. Это был не протокольный обмен любезностями, а разговор о том, как нынешняя ситуация влияет на жизнь простых жителей. Затем мы вместе поехали на закрытый КПП в Виентули, прямо к границе.

Нужно было дать коллегам, например из Португалии или Франции, возможность увидеть своими глазами, как живут приграничные регионы.

Первые результаты и следующие задачи

Благодаря в том числе и таким миссиям есть первые результаты. В бюджете ЕС на 2026 год восточная граница впервые прямо названа одним из стратегических приоритетов. В проекте нового семилетнего бюджета записана необходимость особой поддержки приграничных регионов.

Но формулировки на бумаге сами по себе ничего не дают. За ними должны последовать реальные деньги, и эти средства должны быть «новыми», а не отобранными у других регионов или молодежных программ...

