Европейский бюджет и интересы Латвии: Нил Ушаков

Интервью у закрытого КПП в Виентули во время миссии депутатов ЕП в Латгалию. Граница Латвии – это внешняя граница ЕС. Поэтому приграничные регионы должны получать отдельную поддержку из бюджета ЕС.

В следующем году еврофонды будут покрывать около 16% всех расходов основного бюджета Латвии. Ремонты дорог, школ, больниц, детские площадки по всей стране — от Риги до Лудзы. Плюс культурные и образовательные программы, поддержка молодежи, науки, исследований. Я уже второй созыв работаю в бюджетном комитете Европарламента. Это один из тех комитетов, где не занимаются резолюциями, а от решений есть прикладная польза для каждого латвийского города и края. Потому что с помощью резолюции дорогу не отремонтируешь и школу не реновируешь. А с помощью бюджета – очень даже возможно.

Годовой бюджет и ночные переговоры

14 ноября в Брюсселе проходил финальный раунд переговоров между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом по бюджету ЕС на 2026 год. Переговоры начались рано утром и закончились в субботу в 2 часа ночи. Я был теневым докладчиком от фракции социалистов и демократов.

В ходе ночных дебатов команде депутатов удалось выбить дополнительно 267 млн. евро. Эти деньги пойдут на такие нужды, как, например, программы для молодежи, на науку и здравоохранение, инфраструктуру. Часть из этих миллионов достанется Латвии. Так что торговались не впустую. А торговаться было непросто: учитывая текущую ситуацию в мире и Европе, денег в ЕС становится все меньше.

В следующем году я буду главным докладчиком по новому бюджету от всего парламента. Правда, с деньгами в следующем году будет, скорее всего, хуже, чем в этом. И выбивать больше средств станет еще сложнее.

При этом важно понимать: деньги в Брюсселе для Латвии есть. Проблема не в их отсутствии, а в том, как они используются здесь, дома. Из-за бюрократии, медлительности, бесконечных политических споров эти средства часто или застревают в коридорах, или вообще тратятся непонятно на что.

Встреча делегации с премьер-министром Армении Николой ПАШИНЯНОМ. Помимо работы над бюджетом Нил УШАКОВ занимает пост председателя делегации Европейского парламента по связям с Южным Кавказом, координируя диалог с Арменией, Грузией и Азербайджаном. Недавно парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в Европейский союз. Накануне этого голосования Ушаков возглавлял делегацию ЕП, посетившую Ереван.

Семилетний бюджет и деньги регионам с крестьянами

Годовой бюджет — это «тактика». Главная битва разворачивается сейчас вокруг нового семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Именно он определит, сколько средств будут получать наши самоуправления, какая поддержка достанется крестьянам и приграничным регионам, будет ли достаточно денег на молодежные программы, науку и развитие инфраструктуры.

И в семилетнем бюджете есть две ключевые проблемы.

Первая: из-за роста расходов на безопасность и выплату долгов в проекте урезано финансирование самоуправлений и сельского хозяйства. Для Латвии это означает - меньше средств на дороги, школы, местные проекты, меньше поддержки крестьянам, которые и так получают примерно на 20% меньше, чем их коллеги на западе ЕС.

Вторая проблема — предложение слить в один фонд деньги для самоуправлений (на ремонты тех самых дорог или школ) и деньги на помощь крестьянам. Городам и фермерам придется конкурировать между собой за одни и те же средства. Самоуправлению нужна новая дорога, фермеру — новый трактор. Что важнее? И кто это будет решать?

Кому дадут, а кому нет

В новой модели предлагается большую часть полномочий передать национальным правительствам. На словах это звучит красиво: «Вернем решения из далекого Брюсселя домой». На деле это значит, что именно правительство в Риге будет решать, каким городам и краям достанутся деньги, а каким — нет.

Как вы думаете: существует ли в Латвии риск, что решения о распределении средств будут приниматься не только по объективным критериям, но и с учетом каких-то политических и партийных интересов? Мы все прекрасно знаем, как это бывает: деньги идут туда, где «свой» мэр у власти, а оппозиционные самоуправления зачастую сажают на голодный паек. Очень важно не допустить, чтобы такие правила игры были узаконены на уровне ЕС.

Нил Ушаков единственный постоянный член бюджетного комитета из всех трех стран Балтии. В предыдущем созыве он был главным докладчиком по бюджету Европейского парламента. В следующем году Нил Ушаков будет главным докладчиком уже по бюджету всего ЕС. На фото совместная пресс-конференция с президентом ЕП Робертой Метсолой после принятия бюджета.

«Драконьи зубы» и европейские деньги

После выхода Великобритании из ЕС для западной границы был создан отдельный фонд — 5,4 млрд. евро для самоуправлений в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах, чтобы компенсировать последствия Брексита. Но сегодня на восточной границе ЕС, в том числе в Латгалии, ситуация куда сложнее. На западе проблемы заключаются в новых таможенных правилах, на востоке же это бетонные «драконьи зубы», колючая проволока и закрытые КПП.

Нужны два вида помощи

Чем самоуправления на восточной границе ЕС хуже регионов на западе? Почему жители Латгалии должны в одиночку расплачиваться за геополитику падением инвестиций, уходом бизнеса и потерей рабочих мест?

Вместе с коллегами из Балтии, Польши и Финляндии мы боремся за создание специального фонда для восточной границы ЕС - аналогичного существующему фонду для границы западной. Причем речь должна идти сразу о двух типах поддержки.

Во-первых, расходы на безопасность и оборону (укрепления, инфраструктура, обеспечение работы границы) должны хотя бы частично покрываться за счет общих европейских средств. Это вопрос не только Латвии, но и всей Европы.

Во-вторых, там, где строятся оборонные сооружения, неизбежно падает привлекательность региона для бизнеса. Поэтому здесь нужна отдельная, адресная поддержка самоуправлений, местных предпринимателей и жителей — от инфраструктуры до рабочих мест и социальных программ. И тоже за счет ЕС...

Миссия бюджетного комитета в Латгалию

Чтобы убедить коллег, недостаточно докладов и слайдов. Поэтому в апреле по моей инициативе в Латгалию приехала миссия депутатов бюджетного комитета Европарламента. В Балви мы провели встречу с мэрами латгальских самоуправлений и представителями Латгальского региона планирования. Это был не протокольный обмен любезностями, а разговор о том, как нынешняя ситуация влияет на жизнь простых жителей. Затем мы вместе поехали на закрытый КПП в Виентули, прямо к границе.

Нужно было дать коллегам, например из Португалии или Франции, возможность увидеть своими глазами, как живут приграничные регионы.

265-летний юбилей храма Успения Пресвятой Богородицы Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. В статусе депутата ЕП Нил УШАКОВ поздравляет староверов с праздником.

Первые результаты и следующие задачи

Благодаря в том числе и таким миссиям есть первые результаты. В бюджете ЕС на 2026 год восточная граница впервые прямо названа одним из стратегических приоритетов. В проекте нового семилетнего бюджета записана необходимость особой поддержки приграничных регионов.

Но формулировки на бумаге сами по себе ничего не дают. За ними должны последовать реальные деньги, и эти средства должны быть «новыми», а не отобранными у других регионов или молодежных программ...

Мэры из разных стран Европы вместе с депутатами ЕП протестуют в Брюсселе против планов урезать финансирование самоуправлений.

