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Еврокомиссия готовит к публикации план отказа от газа из РФ (1)

© Deutsche Welle 15 апреля, 2025 13:01

Мир 1 комментариев

Scanpix (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

Европейская дорожная карта по отказу от российского газа будет представлена в начале мая. Об этом сообщили агентства Reuters и Bloomberg, а также британская газета Financial Times (FT) в понедельник, 14 апреля.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала FT, что дорожную карту опубликуют "в течение ближайших трех-четырех недель". По данным Reuters и Bloomberg, в планах ЕК публикация запланирована на 6 мая.

Зависимость ЕС от газа из РФ уже сократилась

Еще в мае 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Еврокомиссия представила план REPowerEU, одним из пунктов которого было прекращение зависимости ЕС от российского газа. План был рассчитан до 2027 года. По данным Reuters, с тех пор власти ЕС  уже дважды откладывали публикацию поэтапной дорожной карты отказа от газа из РФ.

За это время поставки российского газа в ЕС сократились в 3,5 раза по не зависящим от Брюсселя причинам: сначала их снизила сама Россия, затем были взорваны "Северные потоки", с 2025 года Украина отказалась от транзита.

Сейчас доля РФ в импорте газа Евросоюзом - лишь около 13%. До войны этот показатель превышал 40%. Газ из России сейчас поступает в ЕС в виде СПГ на морских танкерах, а также по единственному газопроводу "Турецкий поток" в несколько стран, таких как Венгрия и Словакия.

Брюссель изучает правовые аспекты отказа от газа из РФ

По данным FT, сейчас юристы ЕК изучают правовые варианты того, как европейским фирмам разорвать долгосрочные газовые контракты с компаниями РФ, не выплачивая им огромные штрафы. Предлагается объявить предусмотренный контрактами форс-мажор.

Издание пишет, что в последний раз дорожную карту хотели опубликовать в марте 2025 года, но отложили из-за опасений вето со стороны Венгрии и Словакии. Неопределенности также добавляет позиция США, откуда звучат призывы купить и восстановить "Северные потоки".

Одновременно ЕК опасается принуждать европейские компании разрывать контракты на поставки российского газа, так как это приведет к дефициту и росту цен. По данным Reuters, задержка публикации дорожной карты также связана с тарифной политикой США, добавившей неопределенности на европейский газовый рынок.

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