Evonia: расти коса до пояса!

2 декабря, 2025 09:00

Реклама

Волосы — это визитная карточка человека. Их цвет, блеск и объем говорят о нашем внешнем виде гораздо больше, чем мы думаем. Но, к сожалению, идеальными волосами может похвастаться далеко не каждый.

Одним не хватает густоты и блеска, у других локоны не слишком послушные, третьих огорчают ломкие, секущиеся кончики...

Как вернуть волосам здоровье

Причин, негативно влияющих на наши волосы, великое множество: экология, несбалансированное питание, неправильный уход, стрессы и пр. Зимой природными врагами волос являются мороз и снег. Летом — дожди, ветра и палящее солнце. Что уж говорить тогда о сушке феном, окраске, мелировании и химической завивке? Все эти манипуляции только усугубляют положение!

В результате наши волосы электризуются, секутся, становятся сухими, ломкими, тусклыми, безжизненными... Даже самые дорогие средства по уходу за волосами не в состоянии вернуть им красоту и здоровье. А вот наши мудрые предки знали, как это сделать.

Секреты русской красавицы

Эталон красоты русского фольклора Варвара–краса, длинная коса вряд ли пользовалась шампунями и бальзамами. В те времена наши прапрабабушки доверяли исключительно природной аптеке и передавали из уст в уста, из поколения в поколение заветные рецепты, которые помогают волосам быть сильными, красивыми и здоровыми.

Например, если волосы вдруг становились ломкими и начинали выпадать, в них втирали масло пажитника, которое обладает питательными, заживляющими и регенерирующими свойствами.

Рыжик посевной применяли для восстановления волос: отвары из него идеально справлялись с перхотью, придавали волосам силу и смягчали кожный покров головы.

Волшебник лен

Все красавицы Древней Руси знали о целебных свойствах льняного масла ипользовались им, чтобы коса — девичья краса росла густой, мягкой, пушистой. Современные ученые подтверждают правильность выбора наших предков: льняное масло — продукт уникальный, оно содержит чрезвычайно полезную кислоту омега–3. Именно из-за ее нехватки возникают воспалительные процессы кожи: прыщи, угри, именно из-за ее дефицита страдают ногти и волосы. Вы не поверите, но в льняном масле жирной кислоты омега–3 в два раза больше, чем в рыбьем жире!

По заветам Шехерезады

Не менее важна для нашего организма кислота омега-6, которая содержится в масле сои. Недостаток этой кислоты действует на наш организм губительно: вызывает задержку роста волос и способствует их выпадению. А еще масло сои богато ценнейшим витамином Е. (Для сравнения: в оливковом масле его всего 13 мг на 100 г, в подсолнечном — около 60 мг, а в соевом — 114 мг!)

Восточные красавицы этих цифр и мудреных слов, понятное дело, не знали, но для роста волос и их укрепления традиционно применяли соевое масло. И не без успеха! Не случайно же все азиатские поэты сравнивали волосы женщины с шелком.

Рецепты, проверенные временем

Биологически активная добавка к пище Evonia создана на базе старинных, проверенных рецептов. В ней содержатся и масло рыжика, и масло пажитника, и масло сои, и льняное масло... А еще витамины Е и В (В1, В2, В6, В12), которые укрепляют корни волос и способствуют образованию кератина, а также целый рядполезных минеральных элементов.

Достаточно принимать всего по одной капсуле в день во время еды, запивая водой. Evonia универсальна: ее могут применять как женщины, так и мужчины. Не содержит лактозы, дрожжей, глютамина.

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.

