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«Это же шутка, разве нет?»: людей разозлили очередные планы повышения цен на общественный транспорт

Neatkarīgā Rīta Avīze 5 октября, 2024 17:37

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Фото LETA

Экономить в следующем году придется и системе общественного транспорта. Конкретные решения еще не приняты, однако Совет по общественному транспорту рассматривает несколько вариантов. В том числе сокращение сети маршрутов общественного транспорта в будущем году, пишет Tautaruna.nra.lv.

Было озвучено, что могут начать с сокращения рейсов под Ригой, где курсируют поезда или транспорт Rīgas satiksme. Могут снова вырасти цены на билеты, еще попытаются сэкономить за счет инфраструктуры, например, закроют какие-нибудь билетные кассы, сообщает ЛТВ.

"Это же шутка, разве нет? Люди и без того заперты в регионах, так как нет подходящих рейсов и билетов для школьников. Недоступна культура, семейные поездки, а теперь урежут еще и возможности трудовой мобильности. Конечно, при зарплате 4000 евро и с машиной под задницей все можно решить в теоретических концепциях", - возмущается в соцсети "Х" пользователь с ником Vaivare.

Далее в комментариях она же подробнее разъясняет свою ситуацию: "У меня уже сейчас одна поездка к врачу с ребенком стоит +30 евро. И это из Лимбажи. Билетов для школьников нет. Сколько можно повышать эти цены, только что повышали. У нас в крае есть места, где люди раз в неделю выбираются в магазин. В сюжете показывают бабушек в середине дня. Приходите заснять автобусы, которые приходят до 9 или отправляются после 17 часов. У меня самой из 5 человек 4 работника едут из регионов. О возможности сходить в Риге вечером в театр даже не мечтаю".

Ей отвечают в том же духе и даже еще злее:

- Как в старинной пословице "Сытый голодного не разумеет". Увы. Чтобы наша семья, например, доехала к себе в деревню на общественном транспорте, поездка туда и обратно будет стоить около 60-65 евро. У нас всего (всего - в понимании чиновников) двое детей, так что никаких скидок не полагается.

- Поездка на общественном транспорте в регионах - это, например, поездка за покупками. Поездка на работу. Значит, налоги. Как можно этого не видеть?

- Я уже пять лет назад посчитала, что мне из Гулбене в Ригу на машине ехать выгоднее, даже если еду одна. Потому что время - это тоже деньги. Если ехать вдвоем, на экономной машине, выходит не только быстрее, но и дешевле.

- А потом удивляются, почему люди не готовы отказаться от частного автомобиля.

- Если ликвидировать совет по общественному транспорту, можно было бы хорошо сэкономить.

- Налог на автомобили в следующем году тоже повышают.

- Екаба, 11! Вы там сдурели? Что с вами? Пусть Бришкенс ищет деньги на свой RB не за счет народа. Его ошибка, он исправляет, не втягивая туда народ. Народ не просил ничего этого. Сам решил на свою голову.

- Очередная глупость правительства. При повышении цен на общественный транспорт сократится число пассажиров, придется закрывать маршруты и доходы упадут. Чтобы сэкономить, надо снижать цены - вырастет число пассажиров и доходы.

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