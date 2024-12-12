Журнал Time выбрал человека года: кто им стал в 2024-ом?

«В течение 97 лет редакторы Time выбирают человека года: это человек, который больше всех повлиял на мир и заголовки за последние 12 месяцев, к лучшему или к худшему. Во многие годы этот выбор был сложным. В 2024 — нет», — объясняет главный редактор журнала Сэм Джекобс.

«Сегодня мы видим возрождение популизма, распространение недоверия к институтам, которые определили последнее столетие, и искоренение веры в то, что либеральные ценности делают жизнь большинства людей лучше. Трамп — одновременно и агент, и бенефециар этого процесса», — пишет Джекобс.

Победу Трампа на выборах президента США можно назвать исторической во многих смыслах, писал Time, представляя шорт-лист кандидатов.

Он будет самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанным виновным по уголовному делу.

Трамп уже становился человеком года по версии Time — в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США.

О том, что Трамп будет назван человеком года, ранее сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным CNN, Трамп собирается позвонить в колокол, объявляющий открытие Нью-Йоркской биржи, чтобы отметить выход журнала с объявлением человека года.

В ноябре избранный президент дал Time обширное интервью.