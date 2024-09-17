«Это выглядит довольно цинично»: депутаты Сейма обвинили Министерство образования в бездействии

Как заявил председатель подкомиссии Давис Мартиньш Даугавиетис, у него возникло ощущение дежавю, потому со времени последнего рассмотрения вопроса ничего не изменилось, и МОН по просьбе Латвийской федерации плавания всего лишь провело опрос учебных заведений о текущей ситуации.

"Это выглядит довольно цинично, потому что мы говорим не о строительстве стадиона для одного вида спорта, а жизни людей", - заявил депутат. Он ожидал, что МОН попросит Минфин включить хотя бы в среднесрочный бюджет средства для начала реального обучения плаванию во всех школах в ближайшие годы.

Подкомиссия призывает МОН найти средства в размере не менее 0,5 млн евро с 1 января, что позволило бы организовать уроки плавания для 15 000 детей.

Депутат Раймонд Бергманис выразил недоумение, почему МОН не может разработать необходимые законодательные поправки. Директор департамента спорта МОН Александр Самойлов ответил на это, что не все нужные поправки входят в компетенцию министерства. "Это отговорки", - заявил Бергманис.

Бездействием министерства недовольны также федерация плавания и организация "Плавать безопасно".

"Каждый год мы теряем около одной роты [из-за того, что люди тонут]. Через пару лет это уже батальон. Кто будет защищать страну?" - риторически спросил президент федерации плавания Айвар Платонов.

По данным федерации, уроки плавания доступны в 37 из 43 самоуправлений и более чем в 50% учебных заведений. Это означает, что 65% школьников учатся плавать.

Однако только 24% школ проводят уроки плавания дальше второго класса. Платонов отметил, что оптимальным сроком для обучения плаванию являются 2-3 года.