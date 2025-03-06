«Это прокси-война между ядерными державами»: что в администрации Трампа говорят о войне в Украине

Заявление Марко Рубио прозвучало уже после выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе и после примирительного поста Владимира Зеленского, в котором украинский президент написал о готовности к мирным переговорам. В интервью Fox News Рубио дал оценку самой войне, а также не упустил возможности еще раз обрушиться с критикой как на Украину, так и на предыдущую администрацию США.

«С самого начала было совершенно ясно, что президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, тупиковый конфликт. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец. И ни у кого нет никаких идей или планов, как положить ей конец», — сказал глава Госдепартамента.

Он также добавил, что нынешнюю администрацию категорически не устраивает принцип поддержки Украины «столько, сколько потребуется», заложенный Байденом и другими союзниками Киева. Россия — большая страна, которая не убегает с поля боя, что доказывает тупиковость конфликта, считает Рубио.

«Все, что президент пытается сделать здесь, это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлечь обе стороны, россиян и украинцев», — сказал госсекретарь США, добавив, что считает высказывания Зеленского в Белом доме «саботажем» планов президента Трампа.

«Третья мировая война»

В том же духе выступают и другие ключевые фигуры в администрации Трампа: мирному плану президента, говорят они, мешает только упорство Зеленского.

«Кошельки и терпение американцев не бесконечны, как и запасы вооружения США», — заявил в интервью Fox News советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. По его мнению, все альтернативные предложения, которые исходят от демократов и лидеров других стран (очевидно, речь идет о европейских лидерах, заявивших о поддержке Украины) — это продолжать «мясорубку» в духе Первой мировой войны. При этом на главный вопрос — готова ли к миру Россия — Уолтц, как и многие другие американские чиновники, ясного ответа не дал.

Еще резче высказалась Талси Габбард, директор Национальной разведки. Она заявила, что Зеленский категорически не хочет мира. «Он сказал, что хочет закончить войну, но он, судя по всему, примет только такой конец войны, который в его глазах будет победой Украины, даже если ценой этого будет вероятность Третьей Мировой или даже атомной войны», — сказала она в эфире все того же Fox News.

И отметила миротворческие усилия Трампа: «Президент Трамп понимает, что эту войну надо закончить как можно скорее после трех кровопролитных лет, и он доказал, что он — единственный человек, способный достичь этого».

Впрочем, как именно Трамп намерен достичь прекращения войны, его администрация так до сих пор и не объяснила. Подробного плана ждали на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля. Однако этого не произошло. Новый глава Пентагона тогда заявил, что Украине не стоит ждать членства в НАТО и возвращения к прежним границам, а вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что Европе предстоит теперь самой заботиться о своей безопасности.

На сегодняшний день Трамп продолжает призывать Зеленского вернуться за стол переговоров и для начала подписать соглашение о недрах. В послании к Конгрессу президент США заявил о сигналах со стороны и Украины, и России о готовности к миру. Зеленский, в свою очередь, предложил поэтапный план перемирия. Россия на этот план пока не отреагировала.