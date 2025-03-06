Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

«Это прокси-война между ядерными державами»: что в администрации Трампа говорят о войне в Украине

© BBC 6 марта, 2025 18:58

Мнения 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает необходимым положить конец войне между Россией и Украиной — и назвал это опосредованной войной между США и Россией. За последнюю неделю американские чиновники единодушно повторяли, что только Вашингтон может прекратить войну, а помощь Украине лишь затягивает конфликт, сообщает BBC.

Заявление Марко Рубио прозвучало уже после выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе и после примирительного поста Владимира Зеленского, в котором украинский президент написал о готовности к мирным переговорам. В интервью Fox News Рубио дал оценку самой войне, а также не упустил возможности еще раз обрушиться с критикой как на Украину, так и на предыдущую администрацию США.

«С самого начала было совершенно ясно, что президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, тупиковый конфликт. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами — Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией — и ей нужно положить конец. И ни у кого нет никаких идей или планов, как положить ей конец», — сказал глава Госдепартамента.
Он также добавил, что нынешнюю администрацию категорически не устраивает принцип поддержки Украины «столько, сколько потребуется», заложенный Байденом и другими союзниками Киева. Россия — большая страна, которая не убегает с поля боя, что доказывает тупиковость конфликта, считает Рубио.

«Все, что президент пытается сделать здесь, это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлечь обе стороны, россиян и украинцев», — сказал госсекретарь США, добавив, что считает высказывания Зеленского в Белом доме «саботажем» планов президента Трампа.

«Третья мировая война»

В том же духе выступают и другие ключевые фигуры в администрации Трампа: мирному плану президента, говорят они, мешает только упорство Зеленского.

«Кошельки и терпение американцев не бесконечны, как и запасы вооружения США», — заявил в интервью Fox News советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. По его мнению, все альтернативные предложения, которые исходят от демократов и лидеров других стран (очевидно, речь идет о европейских лидерах, заявивших о поддержке Украины) — это продолжать «мясорубку» в духе Первой мировой войны. При этом на главный вопрос — готова ли к миру Россия — Уолтц, как и многие другие американские чиновники, ясного ответа не дал.

Еще резче высказалась Талси Габбард, директор Национальной разведки. Она заявила, что Зеленский категорически не хочет мира. «Он сказал, что хочет закончить войну, но он, судя по всему, примет только такой конец войны, который в его глазах будет победой Украины, даже если ценой этого будет вероятность Третьей Мировой или даже атомной войны», — сказала она в эфире все того же Fox News.

И отметила миротворческие усилия Трампа: «Президент Трамп понимает, что эту войну надо закончить как можно скорее после трех кровопролитных лет, и он доказал, что он — единственный человек, способный достичь этого».

Впрочем, как именно Трамп намерен достичь прекращения войны, его администрация так до сих пор и не объяснила. Подробного плана ждали на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля. Однако этого не произошло. Новый глава Пентагона тогда заявил, что Украине не стоит ждать членства в НАТО и возвращения к прежним границам, а вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять, что Европе предстоит теперь самой заботиться о своей безопасности.

На сегодняшний день Трамп продолжает призывать Зеленского вернуться за стол переговоров и для начала подписать соглашение о недрах. В послании к Конгрессу президент США заявил о сигналах со стороны и Украины, и России о готовности к миру. Зеленский, в свою очередь, предложил поэтапный план перемирия. Россия на этот план пока не отреагировала.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать