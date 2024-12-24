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Это был удачный год? Спикер Сейма рада, что поддержали несколько её предложений

Редакция PRESS 24 декабря, 2024 14:31

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LETA

Председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК) довольна тем, что в этом году было поддержано несколько ее предложений.

В качестве примера Миериня упомянула, что в проекте государственного бюджета на 2025 год было поддержано ее предложение о предоставлении возможности думам самоуправлений до 2029 года вносить финансовые средства в совместный бюджет постепенно. Согласно закону о самоуправлениях предусматривалось, что в совместный бюджет необходимо направлять 0,5% средств из годового бюджета самоуправления, однако по предложению Миерини финансирование будет выделяться постепенно: в 2025 и 2026 годах в размере 0,1% от среднегодовых поступлений подоходного налога с населения и фактических поступлений налога на недвижимость.

Кабинет министров также принял во внимание предложенную председателем Сейма инициативу по принятию нулевого бюджета раз в четыре года. Предложение предусматривает, что в следующем году в трех министерствах - экономики, финансов и сообщения - будут пересмотрены все расходы, чтобы стратегически и обоснованно разработать расходы бюджета следующего периода по принципам нулевого бюджета. А именно, каждая позиция расходов будует подвергаться тщательному рассмотрению, а не приниматься на основании данных бюджета за предыдущий год.

Миериня также предложила поправки по снижению административной нагрузки в сфере строительства и регистрации сооружений, которые ответственная комиссия Сейма поддержала. Поправки предусматривают, что жителям больше не потребуется привлекать специалиста для очного кадастрового измерения сооружений.

По словам главы парламента, это снизит административную нагрузку в процессе строительства, а также сократят расходы и время на согласование документов, сделав инвестиционную среду более привлекательной для предпринимателей и иностранных инвесторов.

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