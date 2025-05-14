Этично ли сегодня ставить Чехова и слушать Чайковского? Рижский русский театр приглашает к дискуссии

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и на YouTube-канале Театра Чехова.

Уже более трех лет продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, и всё это время в обществе не утихают споры о месте и значении культуры в военное время. В Латвии эти вопросы тоже бурно обсуждаются: как быть с русским культурным наследием в современных реалиях? Следует ли его игнорировать, отказываться от него или необходимо новое, сбалансированное понимание?

В обсуждении примут участие:

Агнесе Лаце, министр культуры;

Даце Дзеновска, антрополог;

Глеб Пантелеев, скульптор;

Илмарс Шлапинс, публицист и писатель.

Модератором выступит журналистка Анете Ашмане-Вилсоне.

Актуальные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе дискуссии: этично ли сегодня ставить пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского? Какова роль искусства и культуры в то время, когда в обществе властвуют боль, гнев и неопределенность? Можно ли признать отказ от чего-то «своего» и близкого болезненным опытом?

Эти темы перекликаются со спектаклем Виестурса Кайришса «Вишневый сад», в котором раскрываются эмоции и противоречия, пронизывающие и латвийское общество. Спектакль задает важный вопрос: всегда ли отказ от известного и привычного возможен и желателен?

Способны ли мы понять эти чувства и пережить их вместе? Или обществу необходимы строгие границы между приемлемым и неприемлемым?

Дискуссия – один из многих шагов Рижского русского театра Михаила Чехова в рамках активной деятельности, направленной на сплочение латвийского общества и формирование открытого и многогранного диалога о месте культуры в современной реальности.

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой «Векторы сплоченности общества», которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

Встретимся в Чехове!