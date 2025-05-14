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Этично ли сегодня ставить Чехова и слушать Чайковского? Рижский русский театр приглашает к дискуссии

Редакция PRESS 14 мая, 2025 18:39

История и культура

16 мая в 19.00 в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится публичная дискуссия «Полагаться на прошлое или нести ответственность за настоящее?» – беседа в рамках цикла «Без точки над i». Тематически это будет продолжение обсуждения вопросов, поднятых в спектакле «Вишневый сад» (реж. Виестурс Кайришс), – о культурном наследии, идентичности и выборе в современном обществе.

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и на YouTube-канале Театра Чехова.

Уже более трех лет продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, и всё это время в обществе не утихают споры о месте и значении культуры в военное время. В Латвии эти вопросы тоже бурно обсуждаются: как быть с русским культурным наследием в современных реалиях? Следует ли его игнорировать, отказываться от него или необходимо новое, сбалансированное понимание? 

В обсуждении примут участие:

Агнесе Лаце, министр культуры;

Даце Дзеновска, антрополог;

Глеб Пантелеев, скульптор;

Илмарс Шлапинс, публицист и писатель.

Модератором выступит журналистка Анете Ашмане-Вилсоне.

Актуальные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе дискуссии: этично ли сегодня ставить пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского? Какова роль искусства и культуры в то время, когда в обществе властвуют боль, гнев и неопределенность? Можно ли признать отказ от чего-то «своего» и близкого болезненным опытом?

Эти темы перекликаются со спектаклем Виестурса Кайришса «Вишневый сад», в котором раскрываются эмоции и противоречия, пронизывающие и латвийское общество. Спектакль задает важный вопрос: всегда ли отказ от известного и привычного возможен и желателен?

Способны ли мы понять эти чувства и пережить их вместе? Или обществу необходимы строгие границы между приемлемым и неприемлемым?

Дискуссия – один из многих шагов Рижского русского театра Михаила Чехова в рамках активной деятельности, направленной на сплочение латвийского общества и формирование открытого и многогранного диалога о месте культуры в современной реальности.

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой «Векторы сплоченности общества», которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

Встретимся в Чехове!

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Важно 20:40

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В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

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В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

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Важно 20:17

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-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

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Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай

Важно 19:45

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Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

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Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги?

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

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Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

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