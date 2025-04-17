Эстония просит Евросоюз сделать исключение и освободить страну от ограничений по дефициту бюджета

В Европейском Союзе существуют ограничения для обеспечения бюджетной дисциплины, которые касаются дефицита бюджета стран-членов, который может составлять до трех процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), и государственного долга, который может быть не более 60% от ВВП, пишет в четверг Rus.Postimees.

Однако Европейская комиссия предложила исключение, которое позволяет временно отклоняться от этих правил в случае расходов на национальную оборону или в других кризисных ситуациях.

Министр финансов предложил на заседании правительственного кабинета в четверг подать заявку на использование исключения по дефициту бюджета. "Мы запрашиваем исключение для увеличения оборонных инвестиций, чтобы мы могли повысить нашу обороноспособность быстрее и интенсивнее, чем было запланировано ранее", - сказал Михал.

По словам министра финансов Юргена Лиги, страна планирует увеличить дефицит бюджета на полтора процента. В то же время он подчеркнул, что для увеличения расходов необходимо найти их финансирование. "Четыре года - это хорошо, но после этого может стать еще хуже, если мы плохо спланируем", - признал министр

Лиги также отметил, что решение по бюджету должно быть найдено уже в текущем году, поскольку четырехлетнее исключение вступает в силу с 2025 года. "В течение года это будет чрезвычайно трудно реализовать, но мы прилагаем усилия, чтобы уже в этом году увеличить расходы в пределах допустимого", - подтвердил он.

На пресс-конференции правительства Лиги отметил, что правительство не поддерживает план оппозиции по снижению НДС на продукты питания. По словам Лиги, снижение налогов означало бы, что страна потеряет миллионы евро в налоговых поступлениях, но нет уверенности, что цены для потребителей действительно снизятся. Лиги поддержала и Михал, который сказал, что в Испании и Латвии снижение налогов не привело к постоянному снижению цен.

На заседании Рийгикогу в четверг большинство парламентариев проголосовало против изменения закона, которое снизило бы НДС на продукты питания до девяти процентов.