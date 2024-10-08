«Если бы сейчас прилетел самолет, мы бы все умерли в следующую минуту»: преподобный Калныньш

«Мы видим, что Израиль окружен всеми мусульманскими странами и что на самом деле, конечно, это отчасти религиозный конфликт. Потому что мы знаем, что думают исламские радикалы – Израиль вообще не должен существовать, верно? Как таковое государство должно быть ликвидировано. Но, конечно, мы видим разницу именно в том, как другие мусульманские страны или правительства реагируют на этот конфликт, на этот террористический акт. Как реагирует Египет, абсолютно не принимая беженцев».

Пастор риторически спрашивает, как будет развиваться конфликт дальше:

«Мы видим, что на Ближнем Востоке назревает огромный конфликт, и чем он закончится, ограничится ли он только Ираном или в него вмешаются и другие соседние страны? Это заставляет нас быть очень и очень осторожными, но с другой стороны, мы также видим, насколько готов Израиль, насколько он силен в военном отношении, у него есть поддержка Соединенных Штатов Америки, НАТО, других стран... Ситуация однозначно сложная".

Однако то, что сейчас происходит в мире, заставляет нас понять суровую реальность – человеческая жизнь не имеет никакой ценности, отмечает священник. Калныньш говорит:

"Важно подчеркнуть не только в связи с этим конфликтом, но и в связи с конфликтом в Украине, что как таковая человеческая жизнь до сих пор не имеет вообще никакой ценности ни в глазах военных, ни в глазах политиков. Здесь есть и театр, и суровая реальность, огромные жертвы, изувеченные жизни и трагедии. Но в целом нет абсолютно никакого значения в том, сколько людей умрёт и как они умрут.

Я думаю, что это величайшая трагедия, что даже в XXI веке, после всего, что мы пережили в XX веке, этот принцип, согласно которому человеческая жизнь не имеет ценности, все еще глубоко укоренился в нашем сознании, как было в давние, давние времена".

На вопрос ведущего о том, почему регион, где сейчас идут военные действия, не смог эволюционировать и развиться, пастор Кристс Калныньш ответил встречным вопросом – а смогли ли мы, в Латвии, эволюционировать, если у нас нет даже убежищ?

«Дорогие друзья, если бы сейчас прилетел самолет, мы бы все умерли в следующую минуту, потому что нам некуда идти. Точно такая же безответственность, как и там, только там пускают ракеты, нам повезло, что в данный момент по нам ракетами никто не стреляет. Это абсолютная безответственность по отношению к нашей жизни – никого не волнует, что будет с нами здесь, в Латвии, в случае войны», -печально заключает преподобный Калныньш.