Ещё одна велодорожка — минус 256 деревьев: рижане в шоке

Что не так с новой велодорожкой? Это масштабный проект, который соединит набережную Намея у канала Зунда с перекрестком улицы Слокас и проспекта Курземес, тем самым создав связь с велодорожкой, ведущей в Бабите и Пиньки. А новый пешеходно-велосипедный мост через канал Зунда позволит в будущем добраться из центра Риги до Кипсалы и далее до Бабите и Пиньки по современной велоинфраструктуре.

Будут соединены велосипедными тропами микрорайоны Пардаугавы: Иманта, Дзирциемс, Засулаукс и Агенскалнс. Работы выполняет ассоциация «VIA и VIANOVA», общая сумма контракта по проекту составляет 13,2 млн. евро.

Новая велоинфраструктура пройдет по улицам Слокас, Даммес, Анниньмуйжас, Бебру, проспекту Курземес, Юрмалас гатве, улицам Кандавас, Даугавгривас и Дурбес. Общая протяженность дорожки составит 7,3 км. А завершение строительных работ запланировано на лето 2026 года...

Сузят дороги, поставят светофоры

Многие изменения запланированы для безопасности пешеходов, но вряд ли понравятся автомобилистам. Вот некоторые из них:

* на перекрестке Даммес и Слокас будет сужена проезжая часть, перекресток приподнимут, оборудуют лежачим полицейским и построят новый пешеходный переход;

* на перекрестке бульвара Анниньмуйжас и ул. Даммес будет уменьшено количество полос движения, создан островок безопасности для пешеходов и велосипедистов, а также построен приподнятый пешеходный переход;

* на перекрестке Юрмалас гатве и проспекта Курземес будут сужены полосы движения;

* перекресток бульвара Анниньмуйжас и ул. Бебру преобразуют в небольшую кольцевую развязку, что позволит сократить количество полос движения в зоне перекрестка и обеспечить не более одной полосы для пересечения дорог...

Что не так?

Авторы проекта красиво иллюстрируют свои предложения - район преображается в современный мультиполис. Так что же не нравится жителям и оппозиции? Ответ простой. В ходе строительства планируется вырубить 256 деревьев.

Жители Иманты и поддержавшие их депутаты думской оппозиции выразили негативное мнение по поводу уничтожения зеленых насаждений. Мол, авторы проекта подошли к делу технически, без души, а чиновники равнодушно одобрили застройку. Также было заявлено, что проект не был должным образом обсужден с местными жителями и его необходимо остановить, чтобы изменить маршрут велодорожки.

Жители также отметили, что уже построена велодорожка в Клейсты, которую велосипедисты могут использовать, чтобы из Риги попасть в Бабите и Пиньки, если им понадобится.

Обратили внимание оппоненты проекта и на то, что в Риге не так уж много любителей двухколесного движения, чтобы для этой части общества строить многомиллионные проекты и рубить сотни деревьев. Тем более что эта инфраструктура, в общем-то, пригодна только для жителей Иманты.

Как считают собственно велосипедисты, для которых городится весь этот огород, - лучше было бы в первую очередь соединить велодорожками районы столицы. Также важно создать велодорожку из Болдераи вдоль Даугавгривского шоссе: это сократило бы путь до центра на 4 км. В думе возражают, что это слишком дорого и трудно, потому что шоссе нуждается в полной реконструкции.

Вот и ответ на вопрос. Что действительно требует капитальных вложений, так это проезжие дороги столицы, но на это, видно, у столичных властей не находится ни средств, ни желания...

Вместо деревьев – кустарники

Были созваны внеочередные заседания комитета по делам транспорта Рижской думы, но большинство депутатов не поддержали предложение оппозиции, и строительство велосипедной дорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, не будет остановлено. Не скорректируют и маршрут.

И это не удивляет. Жалобы на массовую вырубку деревьев в микрорайонах поступают постоянно, в том числе и при строительстве очередных велодорожек. Так, жители улицы Локомотивес в Кенгарагсе возмущались, что во время строительства мобильного пункта и оборудования велодорожки вдоль железной дороги под корень легли тополя. А ведь их сажали, когда шла застройка квартала, как раз для того, чтобы они защищали жителей от шума и вредных выхлопов от движения по железной дороге...

А как протестовали жители Зиепниеккалнса, когда рубили рощу под строительство четвертой очереди Южного моста! И это только несколько из последних эпизодов...

Строители и депутаты Рижской думы успокаивают: вырубка деревьев планируется только в случаях, когда другие альтернативы невозможны, многие деревья также являются погибшими или поврежденными.

Специалисты комиссии по зеленым насаждениям ни одно из подлежащих вырубке деревьев не признали особо ценным - как раз наоборот: многие из них повреждены. А под линиями электропередачи деревья все равно нужно было бы убрать из соображений безопасности. Вместо срубленных деревьев (256) будет высажено аж 126 новых деревьев, более 3 900 кустарников и более 13 000 других растений.

Будет вырублен практически целый лес. А ведь Рига когда-то считалась одним из самых зеленых городов Европы. Но сейчас у хозяев столицы в приоритете масштабные многомиллионные проекты. Что там мнение горожан, что там сотня-другая деревьев...

Давно известно, что зеленые кущи поглощают вредные организмы из воздуха. Евронормативы о защите климата и квотах на выброс вредных веществ становятся все строже. Так сохраняйте же наши деревья, ведь новые саженцы еще не скоро вырастут! Да и вырастут ли?

Но у нас все наоборот. Как оказалось, в Латвии государственные стандарты по защите деревьев только еще разрабатываются. Поэтому рубят, пока закона нет? И сердце не болит за родные дубы, клены, березы...

кстати

Жители и оппозиционные депутаты начали сбор подписей за сохранение деревьев и изменение маршрута велодорожки в Иманте.

«Учитывая обеспокоенность общественности по поводу сохранности деревьев, в ходе реализации проекта делается все возможное для сохранения существующих деревьев, если их состояние и местоположение позволяют это», - отписались в ответ правящие рижские депутаты...

Эва ГАЙЛЕ