Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Ещё одна велодорожка — минус 256 деревьев: рижане в шоке

«Вести» 12 августа, 2025 12:55

Латвийские вести 0 комментариев

Кажется, рижанам уже пора привыкнуть к сети велодорожек, опутывающих Ригу и местами соединяющую столицу с пригородом. Но новое строительство в Иманте вызвало ряд протестов жителей. За деревья вступилась и оппозиция Рижской думы... Так что ценнее: велодорожка или зеленые легкие столицы? 

Что не так с новой велодорожкой? Это масштабный проект, который соединит набережную Намея у канала Зунда с перекрестком улицы Слокас и проспекта Курземес, тем самым создав связь с велодорожкой, ведущей в Бабите и Пиньки. А новый пешеходно-велосипедный мост через канал Зунда позволит в будущем добраться из центра Риги до Кипсалы и далее до Бабите и Пиньки по современной велоинфраструктуре.

Будут соединены велосипедными тропами микрорайоны Пардаугавы: Иманта, Дзирциемс, Засулаукс и Агенскалнс. Работы выполняет ассоциация «VIA и VIANOVA», общая сумма контракта по проекту составляет 13,2 млн. евро.

Новая велоинфраструктура пройдет по улицам Слокас, Даммес, Анниньмуйжас, Бебру, проспекту Курземес, Юрмалас гатве, улицам Кандавас, Даугавгривас и Дурбес. Общая протяженность дорожки составит 7,3 км. А завершение строительных работ запланировано на лето 2026 года...

Сузят дороги, поставят светофоры

Многие изменения запланированы для безопасности пешеходов, но вряд ли понравятся автомобилистам. Вот некоторые из них:

* на перекрестке Даммес и Слокас будет сужена проезжая часть, перекресток приподнимут, оборудуют лежачим полицейским и построят новый пешеходный переход;

* на перекрестке бульвара Анниньмуйжас и ул. Даммес будет уменьшено количество полос движения, создан островок безопасности для пешеходов и велосипедистов, а также построен приподнятый пешеходный переход;

* на перекрестке Юрмалас гатве и проспекта Курземес будут сужены полосы движения;

* перекресток бульвара Анниньмуйжас и ул. Бебру преобразуют в небольшую кольцевую развязку, что позволит сократить количество полос движения в зоне перекрестка и обеспечить не более одной полосы для пересечения дорог...

Что не так?

Авторы проекта красиво иллюстрируют свои предложения - район преображается в современный мультиполис. Так что же не нравится жителям и оппозиции? Ответ простой. В ходе строительства планируется вырубить 256 деревьев.

Жители Иманты и поддержавшие их депутаты думской оппозиции выразили негативное мнение по поводу уничтожения зеленых насаждений. Мол, авторы проекта подошли к делу технически, без души, а чиновники равнодушно одобрили застройку. Также было заявлено, что проект не был должным образом обсужден с местными жителями и его необходимо остановить, чтобы изменить маршрут велодорожки.

Жители также отметили, что уже построена велодорожка в Клейсты, которую велосипедисты могут использовать, чтобы из Риги попасть в Бабите и Пиньки, если им понадобится.

Обратили внимание оппоненты проекта и на то, что в Риге не так уж много любителей двухколесного движения, чтобы для этой части общества строить многомиллионные проекты и рубить сотни деревьев. Тем более что эта инфраструктура, в общем-то, пригодна только для жителей Иманты.

Как считают собственно велосипедисты, для которых городится весь этот огород, - лучше было бы в первую очередь соединить велодорожками районы столицы. Также важно создать велодорожку из Болдераи вдоль Даугавгривского шоссе: это сократило бы путь до центра на 4 км. В думе возражают, что это слишком дорого и трудно, потому что шоссе нуждается в полной реконструкции.

Вот и ответ на вопрос. Что действительно требует капитальных вложений, так это проезжие дороги столицы, но на это, видно, у столичных властей не находится ни средств, ни желания...

Вместо деревьев – кустарники

Были созваны внеочередные заседания комитета по делам транспорта Рижской думы, но большинство депутатов не поддержали предложение оппозиции, и строительство велосипедной дорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, не будет остановлено. Не скорректируют и маршрут.

И это не удивляет. Жалобы на массовую вырубку деревьев в микрорайонах поступают постоянно, в том числе и при строительстве очередных велодорожек. Так, жители улицы Локомотивес в Кенгарагсе возмущались, что во время строительства мобильного пункта и оборудования велодорожки вдоль железной дороги под корень легли тополя. А ведь их сажали, когда шла застройка квартала, как раз для того, чтобы они защищали жителей от шума и вредных выхлопов от движения по железной дороге...

А как протестовали жители Зиепниеккалнса, когда рубили рощу под строительство четвертой очереди Южного моста! И это только несколько из последних эпизодов...

Строители и депутаты Рижской думы успокаивают: вырубка деревьев планируется только в случаях, когда другие альтернативы невозможны, многие деревья также являются погибшими или поврежденными.

Специалисты комиссии по зеленым насаждениям ни одно из подлежащих вырубке деревьев не признали особо ценным - как раз наоборот: многие из них повреждены. А под линиями электропередачи деревья все равно нужно было бы убрать из соображений безопасности. Вместо срубленных деревьев (256) будет высажено аж 126 новых деревьев, более 3 900 кустарников и более 13 000 других растений.

Будет вырублен практически целый лес. А ведь Рига когда-то считалась одним из самых зеленых городов Европы. Но сейчас у хозяев столицы в приоритете масштабные многомиллионные проекты. Что там мнение горожан, что там сотня-другая деревьев...

Давно известно, что зеленые кущи поглощают вредные организмы из воздуха. Евронормативы о защите климата и квотах на выброс вредных веществ становятся все строже. Так сохраняйте же наши деревья, ведь новые саженцы еще не скоро вырастут! Да и вырастут ли?

Но у нас все наоборот. Как оказалось, в Латвии государственные стандарты по защите деревьев только еще разрабатываются. Поэтому рубят, пока закона нет? И сердце не болит за родные дубы, клены, березы...

кстати

Жители и оппозиционные депутаты начали сбор подписей за сохранение деревьев и изменение маршрута велодорожки в Иманте.

«Учитывая обеспокоенность общественности по поводу сохранности деревьев, в ходе реализации проекта делается все возможное для сохранения существующих деревьев, если их состояние и местоположение позволяют это», - отписались в ответ правящие рижские депутаты...

Эва ГАЙЛЕ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:20 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать