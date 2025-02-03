Елгава снова осталась без мэра: Улдис Айнарс ушёл спустя всего четыре месяца

В начале внеочередного заседания, на котором должны были быть рассмотрены проекты решений о развитии общественной инфраструктуры, Айнарс объявил, что решил уйти. Причину своей отставки он не озвучивал.

В ходе заседания по просьбе Айнарса председательское место заняла вице-мэр по образованию, спорту и культуре Дина Тауриня.

Айнарс был избран председателем Елгавской краевой думы 20 сентября 2024 года после нескольких месяцев работы без председателя, когда в апреле 2024 года в отставку ушел Мадарс Ласманис.