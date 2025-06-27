«Еле выбил стёкла, двери не открывались»: водитель слетел с моста в реку, спасаясь от грузовика

«Это было очень эпично. Неподалёку находится карьер, по мосту ездят тяжёлые грузовики. Мост узкий — по нему может проехать только одна машина. Знак вроде бы есть, но сейчас дорога по краям сильно заросла, и погодные условия были плохие. Шёл дождь. Грузовик ехал, легковушка — ему навстречу, они столкнулись у моста. Я услышала, как резко затормозила машина и заскользила», — делится впечатлениями очевидец.

Пострадавшими оказались местный житель с сыном, которые на автомобиле Toyota возвращались домой из магазина. Чтобы избежать столкновения с фурой, мужчина резко свернул, съехал с дороги и упал в реку. Машина ушла под воду, но, к счастью, обоим местным удалось освободиться от ремней безопасности и выбраться. «Он [водитель] сказал, что еле-еле выбил стёкла, потому что двери не открывались», — рассказывает очевидец.

Оба пострадавших после инцидента были доставлены в медицинское учреждение, однако подробностей об их состоянии пока нет. Тем временем спасателям после сложной операции удалось вытащить автомобиль из реки.