Эксперты предсказали, когда литр топлива подорожает на 18 центов

С конца декабря розничная стоимость дизельного топлива в Латвии выросла примерно на 4 цента за литр, бензина — почти на три цента, автогаза — на целых 12 центов, свидетельствуют наблюдения Латвийской ассоциации торговцев топливом.

«Для дизельного топлива и бензина это в основном связано с ростом акциза. Для автогаза это акциз плюс вступление в силу санкций», — пояснила Иева Лигере, исполнительный директор ассоциации.

Следующие изменения в акцизном налоге ожидаются не раньше следующего года. Но даже если предположить, что мы будем защищены от геополитических потрясений, которые повлияют на мировые цены на нефть в этом году, уже сейчас очевидно, что рост цен на топливо продолжится. Отчасти это связано с тем, что европейский “зеленый” курс делает ископаемое топливо все более нерентабельным.

В настоящее время Сейм также рассматривает «Закон о транспортной энергии», который, скорее всего, вынудит розничных торговцев добавлять в топливо более дорогой биокомпонент, что еще больше увеличит цену. Вопрос только в том – на сколько?

«Мы подсчитали, что к 2030 году она может составить [плюс] 18 центов за литр, но как это изменится, покажет время», — сказал Лигере.

Представитель Circle-K Latvija Гатис Титов отметил: «То, что существенно изменит наше будущее — это “Закон о транспортной энергии”. Есть определенные вопросы, на которые мы пока не можем полностью ответить, каковы будут тенденции , но мы ожидаем, что это приведет к росту цен на топливо».

Если у торговцев топливом есть возможность повышать цены в зависимости от рыночной ситуации, то, например, пассажирские перевозчики, работающие по долгосрочным контрактам, заключенным с государством, не могут так гибко повышать цены на билеты.

«Цены на услуги были установлены давно, когда заключались эти договоры. Уже сейчас перевозчики работают в убыток.

Рост цен на топливо приносит еще большие убытки перевозчикам, которым приходится финансировать наложенные государством обязательства из собственных средств», — признал президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Пассажирские перевозчики уже несколько месяцев пытаются обсудить эти проблемы с министром сообщения Каспарсом Бришкенсом («Прогрессивные»), однако до сих пор их не услышали.

А пока - вот так.