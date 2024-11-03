Движение поездов на линии Саулкрасты — Скулте восстановлено; они курсируют на пониженной скорости

Повреждения, причиненные бурей на железнодорожной линии Рига - Скулте, устранены и движение поездов возобновлено по всему маршруту, при этом поезда будут курсировать с пониженной скоростью, возможны опоздания, сообщает компания.

Уже сообщалось, что на участке Саулкрасты - Скулте в субботу утром пассажирские перевозки обеспечивались автобусами, так как на рельсы упали деревья. Поезда по этому маршруту не шли дальше станции Зиемельблазма.

Ранее компания PV распространила предупреждение о том, что опоздания поездов в связи с бурей возможны вплоть до воскресенья, 3 ноября.