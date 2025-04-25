«Дух оптимизма в отношении демократии у общества слабеет»: заявила председатель Конституционного суда

По словам Куциной, сейчас есть ощущение, что демократия потеряла свое будущее, и мы все обеспокоены судьбой государств, устойчивостью обществ и перспективами демократии.

История краха демократии в большинстве европейских стран в период между войнами учит нас тому, что демократию нельзя воспринимать как должное, она хрупка, подчеркнула судья, добавив, что история и сегодняшний день показывают, что каждое поколение должно укреплять ценности, на которых основана демократия.

Она выразила сожаление, что сегодня мы являемся свидетелями нападения на демократию как извне, так и изнутри, и что Украина, демократическое государство, сейчас борется против России, автократического и империалистического государства.

Большинство демократических стран по-прежнему поддерживают Украину, но не все, подчеркнула Куцина, добавив, что это ставит под сомнение фундаментальные ценности демократии, узаконивая развязывание агрессивной войны в суверенной стране.

Куцина убеждена, что недемократические режимы думают не только о военной, но и об интеллектуальной и моральной победе.

Эти страны хотят, чтобы мир поверил в слабость демократии и превосходство автократии, сказала она, добавив, что используются различные инструменты, чтобы подорвать авторитет государств и усилить недоверие к их институтам. Демократические страны не должны позволить укорениться мнению о том, что демократия и верховенство закона слабы и не способны защитить себя, подчеркнула судья.

Манипулирование общественным мнением с помощью новых информационных технологий - это также новая, но злая угроза демократии, которая становится реальностью. Враги демократии обнаружили самое уязвимое место демократии - публичный форум, где формируется общественное мнение.

По ее словам, создаются новые платформы, которые подвергают граждан риску манипулирования. Такие платформы построены по принципу, который по своей сути позволяет манипулировать общественным мнением, и они порождают быстрое распространение дезинформации, создавая ложную реальность у эмоционально заряженной публики, сказала Куцина.

Правовые государства уже создали правовые механизмы для защиты демократии и теперь расширяют правовые средства для реагирования на новые угрозы.

Последствия международных политических событий также требуют от судов понимания и ориентации в политической среде, оценки влияния конкретных политических процессов на существование демократических ценностей, добавила Куцина.