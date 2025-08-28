ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

По первоначальным данным, столкновение произошло между тремя автомобилями — двумя легковыми и одним грузовым. В результате аварии пострадал водитель одного из легковых автомобилей, его доставили в медицинское учреждение. Водитель другого легкового автомобиля погиб.

Экстренные службы продолжают работу на месте и выясняют обстоятельства ДТП.

Пока жвижение на Вентспилсском шоссе в волости Тумес организовано по одной полосе.