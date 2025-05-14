Дмитрий, Сергей и Максим… а как же Оскарс и Янис? Латыши не нашли на бутылках колы своих имен и обиделись

«В магазинах проходит акция Coca-Cola, где на бутылках написаны имена. Но возникает вопрос – куда делись латышские имена? Я не видела ни Оскара, ни Паула, ни Марту, ни Петериса, ни Яниса или Мадару, но недостатка в Дмитриях, Сергеях, Максимах и Татьянах нет. Мы живем в Латвии – разве это нормально, что латышские имена остаются в тени? Разве латышские имена не заслуживают места на бутылке?», – спрашивает Гунта.

Гунта также прислала фотографию, на которой на полке стоят бутылки колы с именами — Никита, Артем и Алина. Журналисты Bez Tabu проверили несколько магазинов различных торговых сетей, чтобы узнать, действительно ли на бутылках можно найти только русские имена.

Выяснилось, что в некоторые магазины акция еще не дошла, но там, где такие бутылки в продажу поступили, имена на них красуются самые разные. И в том числе латышские. Правда, чтобы найти свое имя, иногда приходится потратить достаточно времени на его поиск.

Представитель The Coca-cola company Лиса Лепика объяснила, что имена для акции выбирались по принципу наибольшей популярности. Анализировались данные Центрального статистического бюро. С поправкой на поколение. В основном акция ориентирована на подростков и молодых людей поколения Z и Y.

Согласно исследованию в этих поколениях в Латвии были популярны имена: Агнесе, Айгарс, Александра, Алексей, Алина, Алиса, Анастасия, Андрис, Анете, Анна, Армандс, Артис, Артём, Байба, Даце, Давис, Денис, Диана, Эдуард, Элина, Эмилс, Эрик, Эвия, Эвита, Гатис, Ева, Игорь, Илья, Илзе, Инесса, Инга, Ирина, Иварс, Яна, Екатерина, Елена, Евгений, Юлия, Юрий, Юрис, Карина, Карлис, Каспарс, Катерина, Кристапс, Кристина, Кристине, Ласма, Лаура, Лаурис, Лиене, Лига, Линда, Лива, Мадара, Максим, Марек, Мария, Марина, Марис, Марта, Матиас, Михаил, Наталья, Наурис, Никита, Оксана, Олег, Ольга, Оскарс, Павел, Петр, Раймондс, Райвис, Рейнис, Ричардс, Робертс, Роландс, Руслан, Сабина, Сандис, Сандра, Санита, Санта, Сергей, Синтия, Светлана, Татьяна, Том, Вадим, Виктория, Виктор, Виталий, Владимир, Владислав, Зане. Которые и отразили на бутылках, конечно, латиницей.

Специалист по коммуникации Лаура Пане-Сармуле объяснила, что акция с именами - довольно популярный маркетинговый ход и он отлично работает. Да, производство товара это удорожает. И в Латвии не одна компания не может себе позволить такой трюк. Однако известно, что те, кто пытается найти бутылку со своим именем и не находят, очень часто все равно покупают напиток, раз уже потратили на поиск столько времени.

Интересно, что в ходе проверки магазинов, журналисты Bez Tabu нашла бутылки с именами на английском языке и обратились в Центр Госязыка за разъяснением, нет ли тут нарушения. Но нарушений Центр госязыка не обнаружил.