Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Мая Завтра: Aivita, Elfa, Elvita, Krisjanis
Доступность

Дмитрий, Сергей и Максим… а как же Оскарс и Янис? Латыши не нашли на бутылках колы своих имен и обиделись

Редакция PRESS 14 мая, 2025 17:12

Важно 0 комментариев

LETA

В программу Bez Tabu телеканала TV3 обратилась разгневанная Гунта, она обнаружила на магазинных полках бутылки с кока-колой, на которых были написаны имена, но не латышские, а русские!

«В магазинах проходит акция Coca-Cola, где на бутылках написаны имена. Но возникает вопрос – куда делись латышские имена? Я не видела ни Оскара, ни Паула, ни Марту, ни Петериса, ни Яниса или Мадару, но недостатка в Дмитриях, Сергеях, Максимах и Татьянах нет. Мы живем в Латвии – разве это нормально, что латышские имена остаются в тени? Разве латышские имена не заслуживают места на бутылке?», – спрашивает Гунта.

Гунта также прислала фотографию, на которой на полке стоят бутылки колы с именами — Никита, Артем и Алина. Журналисты Bez Tabu проверили несколько магазинов различных торговых сетей, чтобы узнать, действительно ли на бутылках можно найти только русские имена. 

Выяснилось, что в некоторые магазины акция еще не дошла, но там, где такие бутылки в продажу поступили, имена на них красуются самые разные. И в том числе латышские. Правда, чтобы найти свое имя, иногда приходится потратить достаточно времени на его поиск.

Представитель The Coca-cola company Лиса Лепика объяснила, что имена для акции выбирались по принципу наибольшей популярности. Анализировались данные Центрального статистического бюро. С поправкой на поколение. В основном акция ориентирована на подростков и молодых людей поколения Z и Y.

Согласно исследованию в этих поколениях в Латвии были популярны имена: Агнесе, Айгарс, Александра, Алексей, Алина, Алиса, Анастасия, Андрис, Анете, Анна, Армандс, Артис, Артём, Байба, Даце, Давис, Денис, Диана, Эдуард, Элина, Эмилс, Эрик, Эвия, Эвита, Гатис, Ева, Игорь, Илья, Илзе, Инесса, Инга, Ирина, Иварс, Яна, Екатерина, Елена, Евгений, Юлия, Юрий, Юрис, Карина, Карлис, Каспарс, Катерина, Кристапс, Кристина, Кристине, Ласма, Лаура, Лаурис, Лиене, Лига, Линда, Лива, Мадара, Максим, Марек, Мария, Марина, Марис, Марта, Матиас, Михаил, Наталья, Наурис, Никита, Оксана, Олег, Ольга, Оскарс, Павел, Петр, Раймондс, Райвис, Рейнис, Ричардс, Робертс, Роландс, Руслан, Сабина, Сандис, Сандра, Санита, Санта, Сергей, Синтия, Светлана, Татьяна, Том, Вадим, Виктория, Виктор, Виталий, Владимир, Владислав, Зане. Которые и отразили на бутылках, конечно, латиницей.

Специалист по коммуникации Лаура Пане-Сармуле объяснила, что акция с именами - довольно популярный маркетинговый ход и он отлично работает. Да, производство товара это удорожает. И в Латвии не одна компания не может себе позволить такой трюк. Однако известно, что те, кто пытается найти бутылку со своим именем и не находят, очень часто все равно покупают напиток, раз уже потратили на поиск столько времени.

Интересно, что в ходе проверки магазинов, журналисты Bez Tabu нашла бутылки с именами на английском языке и обратились в Центр Госязыка за разъяснением, нет ли тут нарушения. Но нарушений Центр госязыка не обнаружил.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 330 реакций
Комментарии (0) 330 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Бабите пожилая дама врезалась на машине в детскую площадку

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Переговоры о мире или спектакль для Трампа? Выглядит так, будто Путин и Зеленский играют для одного зрителя

Мир 20:39

Мир 0 комментариев

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Читать

Эстонцы попытались захватить судно российского «теневого флота» в Балтике (ВИДЕО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

Читать

Государственных денег не существует: бизнесмен

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Читать

Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги?

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Читать

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Читать