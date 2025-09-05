Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Детское зрение: как правильно выбрать очки и защитить глаза в цифровую эпоху

Реклама Редакция PRESS 5 сентября, 2025 08:00

Реклама

В наши дни проблемы со зрением у детей становятся все более распространенными. На это влияют как наследственность, так и образ жизни – чрезмерное увлечение компьютерами и различными гаджетами, недостаточное пребывание на свежем воздухе и интенсивный школьный режим. Специалисты по оптике подчеркивают: для родителей важно не только вовремя заметить первые признаки ухудшения зрения у детей, но и помочь им выбрать наиболее подходящие решения для его защиты и коррекции.

Негативное воздействие синего света – вызов современности

Планшеты, телефоны и компьютеры стали неотъемлемой частью детской повседневности. Они помогают в учебе и развлечениях, но одновременно создают риски для здоровья глаз. Под воздействием синего света глаза устают, становятся сухими и чувствительными, могут появляться головные боли, порой ухудшается качество сна, так как нарушается выработка мелатонина. Чтобы снизить эти риски, все чаще используются очки с линзами, блокирующими синий свет. Их можно приобрести как с диоптриями, так и без них – они подходят и детям с хорошим зрением, которые проводят много времени за экранами. Такие очки становятся не только стильным аксессуаром, но и ежедневным помощником в учебе и играх.

Как выбрать ребёнку подходящую оправу?

Очки для детей – это не только средство коррекции зрения, но и выражение личности и стиля. Дети часто хотят подражать родителям или любимым героям, поэтому важно, чтобы очки им нравились – тогда они будут носить их с удовольствием.

При выборе оправы следует обратить внимание на:

- материал. И пластиковые, и металлические оправы могут быть удобными и прочными. Для маленьких детей особенно важны регулируемые носоупоры, которые не позволяют очкам сползать;
- комфорт. Гибкие шарниры дужек обеспечивают большую прочность и удобство для активных детей;
- безопасность. Для самых маленьких доступны мягкие силиконовые оправы – они эластичные, не содержат металлических деталей и обеспечивают максимальный комфорт даже младенцам.

Дополнительное удобство обеспечивают фотохромные линзы Transitions® – они адаптируются к освещению, затемняясь на улице и становясь прозрачными в помещении, одновременно защищая глаза от ультрафиолетовых лучей.

Детская близорукость – диагноз нашего времени

Статистика показывает, что случаи детской близорукости (миопии) во всем мире стремительно растут. Основные факторы риска: чрезмерное использование гаджетов, малое время, проведенное на свежем воздухе, и наследственность. Если один из родителей близорук, риск у ребенка возрастает в два раза, если оба – даже в пять раз.

Родителям рекомендуется обратить внимание на симптомы: ребенок щурится, глядя вдаль, часто трет глаза, не видит надписей на доске или жалуется на головные боли. В таких случаях необходим визит к офтальмологу.

Stellest® – инновация в защите детского зрения

Одним из новейших решений для контроля детской близорукости являются линзы Stellest®. Их эффективность подтверждена международными исследованиями – у детей, которые ежедневно носили линзы Stellest® не менее 12 часов, прогрессирование близорукости снизилось более чем на 67%. Секрет этих линз – особая технология микролинз, которая помогает замедлить чрезмерный рост глазного яблока. Линзы Stellest® изготавливаются из легкого ударопрочного материала, используемого даже в визорах космических скафандров, и дополнительно оснащены защитой от ультрафиолета.

Регулярные проверки – путь к ясному будущему

Чтобы обеспечить ребенку хорошее зрение, специалисты рекомендуют:
- проверять зрение не реже одного раза в год, даже если нет жалоб;
- проводить не менее 2–3 часов в день на свежем воздухе;
- делать перерывы при использовании экранов и выполнять упражнения для глаз;
- выбирать качественные очки и позволять ребенку самому участвовать в их выборе.

В оптиках Fielmann можно проверить зрение ребенка, сразу подобрать подходящую оправу и заказать линзы, обеспечив полноценную и быструю коррекцию зрения в одном месте.

Вывод. Очки для детей – это и практическая необходимость, и эмоциональный аспект. Правильно подобранные оправы и линзы помогают ребенку чувствовать себя уверенно, одновременно защищая его зрение в долгосрочной перспективе. Родителям остается быть внимательными, вовремя консультироваться со специалистами и заботиться о том, чтобы взгляд ребенка на мир всегда был ясным и безопасным.

