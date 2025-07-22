Десятки потенциальных стратегических инвесторов: продажа долей «Tet» и «LMT»

"Такие компании нужно искать в международной среде. Таких компаний десятки", - сказал министр экономики, добавив, что некоторые компании сами проявили интерес.

Он также подчеркнул, что никогда не наступит время, когда государство будет единолично управлять "Tet" и "LMT".

"Переговоры о сценариях дальнейшего развития компаний (...) начались потому, что перспективы развития этих компаний в нынешней модели обозначают негативный сценарий", - сказал Валайнис, добавив, что за последнее десятилетие компании потеряли несколько сотен миллионов евро от своей потенциальной стоимости.

Уже сообщалось, что в середине июля этого года шведская компания "Telia Company" ("Telia) подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, "Latvenergo" и Латвийским государственным центром радио и телевидения о продаже всех своих долей в "Tet" и "LMT".

Стороны намерены подписать окончательное соглашение к концу 2025 года, а завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года.

