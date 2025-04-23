Дешевле не будет! Торговая сеть начинает распродажу товаров по цене от 9 центов

«Мы уже второй раз проводим складскую распродажу в магазинах Maxima, и первый опыт наглядно показал, насколько наши покупатели ценят возможность приобрести товары по еще более выгодным ценам, чем обычно. На первой распродаже мы предложили покупателям настоящие жемчужины - аккумуляторные пылесосы, сковородки, термосы, многофункциональные кипятильники и многое другое. В этом году мы расширили предложение, включив в него продукты, что особенно актуально сейчас, в условиях экономической ситуации, когда каждому важно сэкономить на предметах первой необходимости. Мы призываем всех заранее планировать свои покупки, чтобы получить лучшие предложения и более широкий выбор товаров, потому что это самые низкие цены в каждой категории, и дешевле уже не будет», - говорит директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

В этот раз у покупателей будет прекрасная возможность приобрести широкий ассортимент продуктов - консервы, масло, крупы, сладости, макаронные изделия, кофе, чай, соль, муку и другие сухие бакалейные товары. Также вы найдете предметы первой необходимости, одежду и обувь, бытовую электронику и химию, средства по уходу за телом и лицом, игрушки, посуду, корма для животных и другие товары повседневного спроса. Предложения распродажи будут доступны во всех 172 магазинах Maxima по всей Латвии, однако следует учитывать, что ассортимент и количество товаров в разных магазинах могут отличаться.

Чтобы воспользоваться преимуществами складской распродажи и сделать покупки как можно более приятными, Maxima предлагает покупателям заранее планировать свои покупки. Рекомендуется выбирать как можно более раннее утро или как можно более поздний вечер, когда в магазине обычно меньше покупателей. Покупатели также могут сканировать товары во время покупок и оплачивать их прямо с телефона на кассе самообслуживания, используя функцию «Сканируй сам» в приложении Maxima.