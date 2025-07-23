Денег нет, какие советники? Народ выступил против введения должностей вице-мэров в Думе Резекне

Авторы остальных 72 поданных мнений о поправках к обязательным правилам положения о Резекненском самоуправлении отнеслись к идее отрицательно и не поддержали ее.

Жители, проголосовавшие против идеи, указывают на сложную финансовую ситуацию самоуправления или призывают направить предусмотренное на должности вознаграждение на другие цели.

В заявлении, подписанном 54 жителями Резекне, они отмечают, что поправки означают дополнительную финансовую нагрузку на бюджет самоуправления.

"Мы считаем, что в то время, когда финансирование самоуправления ограничено, эти средства следует использовать более целесообразно, например, для расширения доступности социальных пособий и услуг, содержания улиц и инфраструктуры, укрепления сферы предпринимательства, культурной и спортивной жизни", - говорится в письме.

Жители также подчеркивают, что доверие общества к самоуправлению тесно связано с его способностью действовать ответственно и прозрачно, а "такие структурные изменения, главным результатом которых являются дополнительные политические должности без четко определенной пользы для общества могут оказать обратный эффект, вызвав недовольство населения и вопросы об определении приоритетов".

Согласно пояснительной записке к поправкам, новые должности в этом году обойдутся самоуправлению в 40 105 евро.

Решение о внесении изменений в положение о самоуправлении дума планирует принять завтра, 24 июля, в 14 часов.

Ранее сообщалось, что, согласно запланированным поправкам, у Барташевича будет два заместителя и советника.

В положении предусмотрено, что у председателя думы будет два советника - по вопросам стратегической коммуникации и вовлечения общества, а также по вопросам управления самоуправлением.

Сейчас у Барташевича один заместитель.