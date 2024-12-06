Браже принимает сегодня участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ. Перед официальным началом заседания состоялась встреча по вопросам поддержки Украины.

Браже выразила поддержку программе ОБСЕ по Украине, отметив необходимость сделать эту программу более эффективной, сообщила ранее агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

Во время встречи министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия выступает за получение фактов и сбор доказательств для документирования российских преступлений в Украине. Она отметила, что такая работа необходима для привлечения виновных к ответственности. В свою очередь, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Браже обсудила будущую поддержку Латвией Украины, в том числе вопросы поставок.

Как сообщалось ранее, это первый визит Лаврова в страну-член Европейского союза (ЕС) с начала вторжения в Украину в феврале 2024 года.

