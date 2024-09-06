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Даже зарплаты повысили: Латвийская Опера полностью оправилась от пандемии

© LETA 6 сентября, 2024 08:43

История и культура 0 комментариев

Латвийская национальная опера и балет (ЛНОБ) полностью восстановилась после пандемии Covid-19, признал новый руководитель ЛНОБ Сандис Волдиньш в интервью программе TV3 "900 секунд".

Опера в настоящее время находится в очень стабильном финансовом положении. Если в прошлом году оборот билетов достигал трех миллионов евро, то в этом году эта сумма была достигнута уже в первом полугодии. «У нас есть база, которую мы строили очень терпеливо, и это финансовая отправная точка, на которой мы можем что-то построить в ближайшие пять лет», - оценил Волдиньш.

Опера полностью оправилась от пандемии Covid-19. "Театр не только восстановился, но и превзошел все предыдущие периоды", - сообщил новый менеджер.

Он пояснил, что пока удалось повысить зарплату творческому коллективу оперы и балета. «Когда я пришел в Оперу в 2019 году, зарплата была крайне низкой. Последние пять лет мы боролись за то, чтобы поднять ее до какого-то нормального уровня. То, что мы сделали в прошлом году, массово обращаясь к СМИ и политикам, также привело к увеличению зарплат музыкантов", - сказал Волдиньш.

На практике это видно по количеству людей, подавших заявки на тендеры. Для Оперы было «чрезвычайно важно» не допустить отъезда музыкантов даже в соседние Эстонию и Литву, где работает ряд латышей, потому что там есть возможность получать более высокую зарплату. "Нам удалось остановить отток", - заключил Волдыньш, признав при этом, что полностью решить вопрос зарплат никогда не удастся.

Волдыньш вступит в должность председателя правления LNOB 4 ноября, когда истечет срок полномочий нынешнего председателя правления Эгилса Силиньша.
 

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