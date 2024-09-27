Дания арендовала тюремные камеры в Косове и отправит туда 300 заключённых

Выступая перед прессой вместе со своей косовской коллегой Албуленой Хакшиу, Хуммельгаард высоко оценил "плодотворное сотрудничество" между Копенгагеном и Приштиной.

"Мы прибыли в Косово, так как нуждаемся в помощи, мы хотим использовать избыточный потенциал косовских тюрем и мест заключения. Это очень большое подспорье для Дании, которая испытывает очень большую нагрузку на тюремные и пробационные службы", - сказал он.

Сделку заключили ещё в 2021 году. Но к реализации приступили лишь сейчас - после того, как её одобрил косовский парламент.

Охранники косовской тюрьмы осматривают здание в Гнилане, где Дания будет располагать 300 камерами, 17 декабря 2021 годаSTR/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

В год подписания договора статорганы сообщали, что с 2015 года количество заключенных в датских тюрьмах выросло на 19 %, достигнув к началу 2021 года более 4 000 человек и превысив 100 % вместимости местных тюрем.

Согласно договору, Приштина сдаст в аренду Копенгагену 300 камер в тюрьме города Гнилане, что в 50 км от столицы, за 15 миллионов евро в год.

Камеры в Косово будут использоваться только для иностранных граждан, осуждённых за преступления в Дании, которые должны были быть депортированы после отбытия наказания.

Директор Исправительной службы Косова Исмаил Дибрани сообщил, что после получения инвестиций из Дании у заключённых, прибывших оттуда, появится возможность трудоустройства в спеццентре в Гнилане.

"Мы построем несколько мастерских, в которых будут трудоустроены осуждённые. Этот центр предназначен для досрочно освобождённых, а когда он поступит в распоряжение Дании, в нём появится больше рабочих мест для заключённых", - сказал он.

Однако такой шаг вызвал обеспокоенность правозащитных групп. "В прошлом было немало достоверных свидетельств жестокого обращения с заключёнными в тюрьмах Косово. Это не значит, что так и будет, но риск для них определённо выше, чем если бы они находились в датской тюрьме", - сказала Тереза Риттер, директор по правовым вопросам датской правозащитной группы Dignity.

Госдепартамент США в своём докладе за 2023 год отметил: косовские тюрьмы отвечают некоторым международным стандартам, но требуют решения проблемы насилия среди заключённых, коррупции и некорректного лечения заключённых с психическими расстройствами.

А Комитет ООН против пыток в том же году выражал обеспокоенность ограничением доступа отбывающих наказание к медицинскому обслуживанию и свиданий с родственниками.

Сделка между Данией и Косовом похожа на соглашение, подписанное между Албанией и Великобританией в прошлом году, по которому сотни албанских заключённых были отправлены в тюрьмы их родной страны в обмен на средства, которые пойдут на модернизацию пенитенциарной системы Албании.