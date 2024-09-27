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Дания арендовала тюремные камеры в Косове и отправит туда 300 заключённых

Euronews 27 сентября, 2024 14:15

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Датский министр юстиции Петер Хуммельгаард посетил тюрьму на юго-востоке Косова, куда направят сотни заключённых из Дании, чтобы снизить нагрузку на пенитенциарную систему страны.

Выступая перед прессой вместе со своей косовской коллегой Албуленой Хакшиу, Хуммельгаард высоко оценил "плодотворное сотрудничество" между Копенгагеном и Приштиной.

"Мы прибыли в Косово, так как нуждаемся в помощи, мы хотим использовать избыточный потенциал косовских тюрем и мест заключения. Это очень большое подспорье для Дании, которая испытывает очень большую нагрузку на тюремные и пробационные службы", - сказал он.

Сделку заключили ещё в 2021 году. Но к реализации приступили лишь сейчас - после того, как её одобрил косовский парламент.

Охранники косовской тюрьмы осматривают здание в Гнилане, где Дания будет располагать 300 камерами, 17 декабря 2021 годаSTR/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
В год подписания договора статорганы сообщали, что с 2015 года количество заключенных в датских тюрьмах выросло на 19 %, достигнув к началу 2021 года более 4 000 человек и превысив 100 % вместимости местных тюрем.

Согласно договору, Приштина сдаст в аренду Копенгагену 300 камер в тюрьме города Гнилане, что в 50 км от столицы, за 15 миллионов евро в год.

Камеры в Косово будут использоваться только для иностранных граждан, осуждённых за преступления в Дании, которые должны были быть депортированы после отбытия наказания.

Директор Исправительной службы Косова Исмаил Дибрани сообщил, что после получения инвестиций из Дании у заключённых, прибывших оттуда, появится возможность трудоустройства в спеццентре в Гнилане.

"Мы построем несколько мастерских, в которых будут трудоустроены осуждённые. Этот центр предназначен для досрочно освобождённых, а когда он поступит в распоряжение Дании, в нём появится больше рабочих мест для заключённых", - сказал он.

Однако такой шаг вызвал обеспокоенность правозащитных групп. "В прошлом было немало достоверных свидетельств жестокого обращения с заключёнными в тюрьмах Косово. Это не значит, что так и будет, но риск для них определённо выше, чем если бы они находились в датской тюрьме", - сказала Тереза Риттер, директор по правовым вопросам датской правозащитной группы Dignity.

Госдепартамент США в своём докладе за 2023 год отметил: косовские тюрьмы отвечают некоторым международным стандартам, но требуют решения проблемы насилия среди заключённых, коррупции и некорректного лечения заключённых с психическими расстройствами.

А Комитет ООН против пыток в том же году выражал обеспокоенность ограничением доступа отбывающих наказание к медицинскому обслуживанию и свиданий с родственниками.

Сделка между Данией и Косовом похожа на соглашение, подписанное между Албанией и Великобританией в прошлом году, по которому сотни албанских заключённых были отправлены в тюрьмы их родной страны в обмен на средства, которые пойдут на модернизацию пенитенциарной системы Албании.

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