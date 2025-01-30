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Cохранить архитектурные памятники и деревья: какое будущее ждет парк Эспланада в Риге

© Lsm.lv 30 января, 2025 17:41

Новости Латвии 0 комментариев

SIA" Rīgas meži" rīkotā konkursa "Vasaras puķu dobju parāde" otrās vietas ieguvēja - Esplanādes dobe, kuras dārzniece Liena Lauva un "Rīgas mežu" Rīdzenes iecirkņa darbinieki.

В Риге продолжается реконструкция и развитие парка Эспланада. В 2027 году запланировано масштабное обновление одного из самых живописных парков города, который станет еще более привлекательным и гармоничным местом для отдыха, рассказывает Латвийское радио 4.

В марте Рижская дума планирует объявить конкурс на лучший проект по благоустройству Эспланады, цель которого — получить качественные и экономически обоснованные предложения по дизайну общественного пространства. Важно, чтобы проекты учитывали историческую ценность парка, сохраняли архитектурные памятники и существующие деревья. Кроме того, нужно создать удобную зеленую инфраструктуру с современными решениями, которые обеспечат место для общественных мероприятий, чтобы парк оставался любимым местом для встреч и общения.

«Цель конкурса проектов — не только сохранить уже существующие ценности, но и, по возможности, восстановить утерянные памятники архитектуры и ландшафта парка Эспланада. Это значит, что нужно выявить и интегрировать архитектурные ценности в парковое пространство. В XXI веке план развития парка должен учитывать изменения климата и культурные инициативы. Одной из задач конкурса является поиск тем для мероприятий, разработка программ и создание концепций культурных событий», — сказала ландшафтный архитектор Департамента развития Риги Арнита Верза.

Арнита Верза подчеркнула, что, прежде чем объявить конкурс проектов, самоуправление решило выслушать предложения экспертов и горожан, чтобы создать парк, отвечающий общим потребностям и желаниям жителей Риги. Сегодня в 15:30 приглашаются на Эспланаду все заинтересованные лица. Встреча начнется осмотром территории парка, после чего участники смогут высказать свои предложения и оценку плана развития.

«Мы проводим эту встречу, потому что работаем над положением конкурса проектов, учитывая требования города.
Нам важно обсудить это с соседями парка, такими как Министерство культуры, Министерство обороны, Национальный художественный музей и Академия художеств. Их мнение критически важно для развития парка. Мы хотим услышать их видение текущей ситуации и перспектив. Также приглашаем всех заинтересованных лиц, у кого есть ценные идеи о будущем парка Эспланада, присоединиться к обсуждению».

Арнита Верза отметила, что важна дискуссия по поводу будущего Эспланады не только с соседями парка, но и с жителями Риги и общественными организациями.

«Важно услышать пожелания участников и найти способы учесть их в положении конкурса проектов. В этом процессе должен быть баланс мнений, чтобы не наклоняться в одну из сторон. Это всегда диалог и компромисс», — сказала Верза.

Парк Эспланада имеет большое значение для обеспечения отдыха жителей и гостей города, снижения загрязнения окружающей среды, улучшения микроклимата, обеспечения биологического разнообразия и общего имиджа города. Поэтому очень важно развивать зеленую инфраструктуру парка, отметила Арнита Верза.

«В положении конкурса мы включили требование устойчивого подхода. Это значит, что при разработке дизайна парка нужно учитывать не только долговечные материалы, но и решения для управления ливневыми водами, а также выбирать деревья, которые будут максимально устойчивыми и не потребуют интенсивного ухода. Кроме того, важно создать благоприятный микроклимат, чтобы парк обеспечивал комфортную среду для всех».

Эспланада является памятником архитектуры регионального значения, также парк расположен на территории памятника государственного значения — «Исторический центр города Риги» и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Учитывая историческую ценность, план развития Эспланады нужно разработать с учетом защиты исторических элементов, отметила Арнита Верза

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне подчеркнула, что парк Эспланада — одна из самых ценных зеленых жемчужин в центре Риги, где жители и гости не только находятся на природе, но и знакомятся с культурой и историей города. Тщательное и продуманное развитие этого парка важно для сохранения исторического наследия и создания места, отвечающего требованиям современной устойчивой городской среды.

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