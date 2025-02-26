Cильный мэр умеет обращаться как к латышам, так и к русскоязычным: эксперт

Последний опрос SKDS показал, что 41% рижан довольны работой думы, а 47% – недовольны. Кактиньш отметил, что это сбалансированная, но слабо негативная оценка. В то же время к правительству отношение значительно хуже: его поддерживают лишь 25% жителей, большинство же выражает недовольство.

Говоря об исторической динамике, он напомнил, что SKDS ведет исследования с 1997 года. В период Андриса Берзиньша оценки думы были крайне низкими, при Гундарсе Боярсе – положительными, затем последовали спады при Аксеноксе и Бирксе. Во времена Нила Ушакова рейтинги достигли рекордных высот благодаря его способности обращаться как к латышской, так и к русскоязычной аудитории.

“Ты силен, когда можешь стоять на обеих ногах – принимать и обращаться как к латышам, так и к русскоязычным жителям. Если ты игнорируешь одну группу, ситуация автоматически ухудшается”, – пояснил глава SKDS.

Кактиньш подчеркнул, что успешное самоуправление должно учитывать интересы всех групп общества. “Если мы игнорируем русскоязычных, мы теряем значительную часть потенциальных сторонников. И тогда ситуация уже не выглядит такой радужной”, – предупредил он, призывая учитывать реальные демографические данные.