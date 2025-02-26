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Cильный мэр умеет обращаться как к латышам, так и к русскоязычным: эксперт

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 07:30

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Директор центра исследования рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в передаче TV24 “Rīga gatava?” оценил отношение общества к работе Рижской думы. По его словам, рижане по-прежнему воспринимают самоуправление относительно положительно, хотя его рейтинг снизился.

Последний опрос SKDS показал, что 41% рижан довольны работой думы, а 47% – недовольны. Кактиньш отметил, что это сбалансированная, но слабо негативная оценка. В то же время к правительству отношение значительно хуже: его поддерживают лишь 25% жителей, большинство же выражает недовольство.

Говоря об исторической динамике, он напомнил, что SKDS ведет исследования с 1997 года. В период Андриса Берзиньша оценки думы были крайне низкими, при Гундарсе Боярсе – положительными, затем последовали спады при Аксеноксе и Бирксе. Во времена Нила Ушакова рейтинги достигли рекордных высот благодаря его способности обращаться как к латышской, так и к русскоязычной аудитории.

“Ты силен, когда можешь стоять на обеих ногах – принимать и обращаться как к латышам, так и к русскоязычным жителям. Если ты игнорируешь одну группу, ситуация автоматически ухудшается”, – пояснил глава SKDS.

Кактиньш подчеркнул, что успешное самоуправление должно учитывать интересы всех групп общества. “Если мы игнорируем русскоязычных, мы теряем значительную часть потенциальных сторонников. И тогда ситуация уже не выглядит такой радужной”, – предупредил он, призывая учитывать реальные демографические данные.

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После драки с Расторгуевым тренер по биатлону Брицис подал в отставку

Спорт 09:00

Спорт 0 комментариев

 Тренер сборной Латвии по биатлону Илмар Брицис подал заявление об отставке в Олимпийскую команду Латвии (LOV) после конфликта с биатлонистом Андреем Расторгуевым, сообщает «Латвияс Авизе».

 Тренер сборной Латвии по биатлону Илмар Брицис подал заявление об отставке в Олимпийскую команду Латвии (LOV) после конфликта с биатлонистом Андреем Расторгуевым, сообщает «Латвияс Авизе».

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В среду ожидается пасмурная и влажная погода

Важно 08:45

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В среду в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, во многих местах ожидаются туман и осадки - преимущественно, небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, во многих местах ожидаются туман и осадки - преимущественно, небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

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Государственные вузы вынуждают привлекать иностранцев: вице-мэр Риги

Новости Латвии 08:43

Новости Латвии 0 комментариев

Заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс обратился в Министерство образования и науки Латвии с призывом отменить обязательное требование интернационализации в процессе аккредитации вузов и колледжей. Поводом для этого стали публичные данные о росте числа студентов из третьих стран в латвийских вузах, расположенных в административной территории Риги.

Заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс обратился в Министерство образования и науки Латвии с призывом отменить обязательное требование интернационализации в процессе аккредитации вузов и колледжей. Поводом для этого стали публичные данные о росте числа студентов из третьих стран в латвийских вузах, расположенных в административной территории Риги.

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Трамп поддержал идею доступа к редкоземельным металлам РФ

Мир 08:30

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Вашингтон "хотел бы заключить сделку по доступу к российским редкоземельным металлам", цитирует президента США Дональда Трампа агентство Reuters.

Вашингтон "хотел бы заключить сделку по доступу к российским редкоземельным металлам", цитирует президента США Дональда Трампа агентство Reuters.

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В Юрмале упавший с крыши снег поранил младенца в коляске

ЧП и криминал 08:18

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшее воскресенье в Юрмале пострадал младенец, когда на его коляску с крыши гостиницы Daina в Меллужи слетел кусок снега со льдом, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.

В минувшее воскресенье в Юрмале пострадал младенец, когда на его коляску с крыши гостиницы Daina в Меллужи слетел кусок снега со льдом, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.

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Доколе? Белоруссия экспортирует масло из рапса, украденного на Украине, через Латвию

Важно 08:15

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До начала войны Украина была крупнейшим экспортером рапсового масла в Европе. Теперь лидером стала Беларусь. Она перерабатывает рапс с оккупированных Украиной территорий. Такое масло экспортируется из Беларуси через Латвию и Литву. По сообщениям СМИ, Литва начала проверку, но Латвия пока не собирается запрещать импорт белорусского масла в нашу страну.

До начала войны Украина была крупнейшим экспортером рапсового масла в Европе. Теперь лидером стала Беларусь. Она перерабатывает рапс с оккупированных Украиной территорий. Такое масло экспортируется из Беларуси через Латвию и Литву. По сообщениям СМИ, Литва начала проверку, но Латвия пока не собирается запрещать импорт белорусского масла в нашу страну.

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Соцработник, член уважаемой партии, ЛГБТ-активист: а ещё насиловал и пытал детей на «вечерах ужасов». Франция в шоке

Важно 08:13

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Франция в шоке. Полиция раскрыла масштабную сеть педофилов, которые насиловали и пытали детей «самыми ужасными и отвратительными способами», как пишут французские СМИ. Особенно поразил общественность главный антигерой этого ужасного скандала.

Франция в шоке. Полиция раскрыла масштабную сеть педофилов, которые насиловали и пытали детей «самыми ужасными и отвратительными способами», как пишут французские СМИ. Особенно поразил общественность главный антигерой этого ужасного скандала.

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