Чёртово колесо в Парке победы может стать проблемой государственного уровня: мэр Риги

Почему этот объект нельзя считать обычным сооружением? Всё связано с тем, что в его строительстве участвует олигарх, попавший под санкции из-за войны в Украине. Значит ли это, что колесо обозрения не сможет быть введено в эксплуатацию?

«Все приходят и спрашивают об этом город. Но на самом деле город не имеет прямого отношения к этому проекту. В прошлом созыве город сдал в аренду эту землю под этот проект, к тому же я тогда голосовал против, но тогдашнее правительство проголосовало за», - оправдывается Кирсис.

«Это частный проект, поэтому мне неудобно оправдываться за частного инвестора, с которым у города нет связи!», - говорит председатель Рижской думы.

В то же время мэру понятно, что в вопросе есть некоторые проблемы, и это будет уже вопросом государственного уровня, потому что «мы ведь не следственное учреждение, которое занимается санкционными делами».

Но нельзя ли просто выкупить этот проект, чтобы он больше не принадлежал российскому предпринимателю? Кирсис поясняет, что земля принадлежит городу, но город отдал ее в долгосрочную аренду сроком на 30 лет.

«Общественность может быть недовольна, если мы заплатим им за выход из этого контракта. Остается только смотреть, как будут развиваться события!», - заявил Кирсис.

Как сообщает журнал Ir, главным собственником колеса обозрения в Пардаугаве, строительство которого обошлось более чем в 10 миллионов евро, является бизнесмен российского происхождения, попавший в санкционный список Украины.

Как выяснили журналисты издания, основным владельцем колеса обозрения является бизнесмен из России Рустам Гильфанов, который контролирует оператора сооружения через компанию, зарегистрированную на Мальте. Также Ir выяснил, что летом этого года весь этот бизнес был заложен кипрской компании за 4,7 миллиона евро.

Хотя Гильфанов, бывший гражданин России, в последние годы получил вид на жительство в Латвии и также имеет гражданство одного из Карибских островов, его деловые связи в России и Украине в свое время были сочтены настолько рискованными, что он был включен в санкционный список Украины.