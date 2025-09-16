Чуть народ не потравили: в районе Ганибу дамбис жгли мусор. Без разрешения

VVD провела проверки как на объектах недвижимости, так и в местах, где осуществлялась загрязняющая деятельность, и установила, что на закрытой территории сжигались остатки древесины, а также пластиковая пленка и ленты.

Директор регионального управления VVD по Пририжью Калвис Авотиньш пояснил, что рядом с местом сжигания были обнаружены несколько ящиков с древесными и пластиковыми отходами, которые, вероятно, планировалось сжечь. На месте также были видны зола и остатки несгоревших отходов.

Сжигание пластика приводит к образованию особо опасных соединений, которые долго сохраняются в окружающей среде и попадают в организм человека. Такой вид загрязнения негативно влияет на экосистемы и может нанести необратимый ущерб окружающей среде, подчеркнул Авотиньш.

VVD инициировала дело об административном правонарушении, и в настоящее время проводятся процессуальные действия для установления ответственности. За подобное нарушение юридическому лицу может быть назначен штраф до 2800 евро.

Помимо административного штрафа, VVD обяжет ответственное лицо или собственника недвижимости вывезти накопленные отходы и обеспечить их утилизацию в соответствии с нормативными требованиями. В случае невыполнения предписаний VVD вправе применить принудительный штраф с исполнительным предписанием.

VVD выражает благодарность жителям, которые сообщают о замеченных загрязнениях окружающей среды, и призывает продолжать это делать, звоня по телефону 26 338 800 или используя мобильное приложение «Vides SOS».

VVD подчеркивает, что сжигание отходов запрещено и подлежит административному наказанию.