Чуть народ не потравили: в районе Ганибу дамбис жгли мусор. Без разрешения

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 17:57

ЧП и криминал 0 комментариев

После регулярных жалоб жителей на неприятный запах в районе улицы Ганибу дамбис в Риге, Государственная служба окружающей среды (VVD) в середине сентября выявила несанкционированное сжигание древесных и пластиковых отходов, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных связей VVD Айя Ялинска.

VVD провела проверки как на объектах недвижимости, так и в местах, где осуществлялась загрязняющая деятельность, и установила, что на закрытой территории сжигались остатки древесины, а также пластиковая пленка и ленты.

Директор регионального управления VVD по Пририжью Калвис Авотиньш пояснил, что рядом с местом сжигания были обнаружены несколько ящиков с древесными и пластиковыми отходами, которые, вероятно, планировалось сжечь. На месте также были видны зола и остатки несгоревших отходов.

Сжигание пластика приводит к образованию особо опасных соединений, которые долго сохраняются в окружающей среде и попадают в организм человека. Такой вид загрязнения негативно влияет на экосистемы и может нанести необратимый ущерб окружающей среде, подчеркнул Авотиньш.

VVD инициировала дело об административном правонарушении, и в настоящее время проводятся процессуальные действия для установления ответственности. За подобное нарушение юридическому лицу может быть назначен штраф до 2800 евро.

Помимо административного штрафа, VVD обяжет ответственное лицо или собственника недвижимости вывезти накопленные отходы и обеспечить их утилизацию в соответствии с нормативными требованиями. В случае невыполнения предписаний VVD вправе применить принудительный штраф с исполнительным предписанием.

VVD выражает благодарность жителям, которые сообщают о замеченных загрязнениях окружающей среды, и призывает продолжать это делать, звоня по телефону 26 338 800 или используя мобильное приложение «Vides SOS».

VVD подчеркивает, что сжигание отходов запрещено и подлежит административному наказанию.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

