Страна наша, к сожалению, всемирно оскандалилась незадолго до этой громкой премьеры. Кто забыл – напомним: репетировать команда начала в Национальном театре, откуда неожиданно была изгнана под нажимом так называемых дерусификаторов за…русский язык. Даром, что и режиссер, и исполнители главных ролей – Чулпан Хаматова и Максим Суханов – сами, говоря прямо, пострадавшие.

Выступив с резким осуждением агрессивного нападения России на Украину в феврале 22-го, они были вынуждены покинуть родину. От языка, правда, отрекаться не стали. Как пояснил на пресс-конференции режиссер, этот спектакль поставлен им по собственной пьесе. Во многом в продолжение духа и традиций Гоголя. А так же Пушкина. Достоевского: «Все мы дети этого языка».

В итоге мировая премьера прошла в ангаре рижской промзоны в районе Саркандаугавы в LED UNIT HALL на Рамулю, 29. Правда, власти подсуетились и в последний момент постелили прямо к площадке чудесный ароматный асфальт (первым гостям даже посчастливилось застать эти праздничные приготовления).

Площадка оказалась чрезвычайно демократичной - радостные возгласы, дружеские рукопожатия, объятия – «чужие здесь не ходят» и, наконец, спектакль…

По примеру Крымова, главное место – объяснение сюжета – я оставлю на усмотрение будущих зрителей. Как объяснить Гоголя? Его русалок, чертей, душ его – хоть мертвых, хоть живых? Так и в спектаклях Крымова свой творческий язык, в котором смешение стилей и жанров.

О главном сказал коротко: фантасмагоричная история о людях, потерявшихся во времени и пространстве. Вот про это и складываются затейливые картины мозаикой спектакля.

Самое общепонятное во всем, пожалуй, заголовок – «Записки сумасшедших». Поскольку их, сумасшедших, двое, то, как минимум, они друг друга понимают. Остальные подключаются на разных этапах.

Герои рассказа - мужчина и женщина, два человека, оказавшихся не по своей воле в новых жизненных обстоятельствах. Устроенный быт теперь в прошлом, и им нужно найти себе применение в чужой стране, новое место в жизни. Такой заявлена ось повествования, хотя столько на ней накручено всего…

Чулпан Хаматова объясняла свое видение проще: «Это спектакль про сумасшедшую любовь, про одиночество и потерю, про чувство долга и собственного достоинства, про мир вокруг, который давно сошел с ума и, видимо, надолго».

Особую роль в спектакле играет, если можно так выразиться, видеоряд или сценография. Спецэффекты, выражаясь новомодным языком. Как это выглядит: чисто технически герои живут на экране, время от времени выходя из него на сцену. И на сцене тоже живут, время от времени перемещаясь «в кино».

Короче говоря, на сцене перед зрителями предстают одновременно сразу две реальности. Умом понимаешь, что одна из них не настоящая, но веришь почему-то в обе. Настоящая чертовщина! Или обыкновенный талант? Корни, впрочем, многие в этом видят одни и те же. Но когда рука главного героя на глазах изумленной публики тянется из одного мира в другой, честное слово, хочется перекреститься. Гоголь в этот момент, определенно, с нами.

Сказать, что все это «сделано» - неправильно. Герои реально живут одновременно в двух измерениях, перемещаясь из одного в другое и обратно. В одном они ищут, в другом – находят. И какое из них настоящее – это каждый выбирает для себя едва не ежесекундно где-то на уровне подсознания.

И выбор этот приходится делать постоянно – вот где тренировка для ума и души. И пересказывать это, наверное, можно, но не нужно. Как невозможно, к примеру, пересказать любовь. Это надо видеть и чувствовать, как здоровый детина, поживший и много чего повидавший, вдруг становится влюбленным Ромео. Реально – тем пятнадцатилетним мальчишкой, полюбившим однажды и навсегда. Как вышедшая вроде бы давно в тираж опытная актриса, сбрасывая с себя образ Божьей коровки, становится 13-летней девочкой Анной Франк. И пишет-пишет свой дневник "чтобы люди знали". И кожей чувствуешь, как мощно тучи сгущаются над миром…

…Накануне Дмитрий Крымов приводил такой образ: плыл себе корабль под названием «Россия», но что-то вдруг в него попало и разнесло в щепки. Корабль уже не восстановить. Но члены команды, разбросанные по разным уголкам планеты, время от времени собираются, чтобы побыть вместе и что-то сотворить. Корабль, похоже, уже не собрать – иллюзия? Но быть вместе - это очень важно.

…Насчет «корабля» вопрос пока остается открытым. Время, как говорится, покажет. Но, как свидетельствует недавний "сбор труппы", команда, разбросанная по планете, определенно ничего не забыла. «Дети этого языка»…

P.S. В Латвии спектакль покажут всего несколько раз в сентябре, потом - всемирные гастроли: Израиль, Америка, Грузия... В декабре будут ещё показы здесь - в Риге на сцене Тетра Чехова и в Даугавпилсе. «Записки сумасшедших» – проект театрального агентства Entracte International, созданный при содействии британского фонда «WE EXIST!», поддерживающего русскоязычную культуру в изгнании. Промоутер спектакля в странах Балтии - компания "Арт Форте".

Елена СЛЮСАРЕВА

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