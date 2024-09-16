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Чтобы денег хватило на полгода: сбережения имеют около 64,9% жителей Латвии (1)

Редакция PRESS 16 сентября, 2024 13:27

Новости Латвии 1 комментариев

За последний год 64,9% жителей Латвии создали сбережения, которых по их расчетам хватит менее чем на три месяца, а 32,3% живут без сбережений. Это выяснилось в исследовании "Financial well-being", которое провела группа "IPF Digital".

Жителей спросили, как они создают свои сбережения, думая о каких-либо накоплениях или деньгах. Чаще всего, или в 28,5% случаев, респонденты говорили, что откладывают деньги, но нерегулярно. В свою очередь, 21% заявили, что ежемесячно откладывают на сбережения неопределенную сумму, а еще 15,4% откладывают на это определенную сумму денег. К сожалению, 32,3% населения указали, что за последний год они не сделали сбережений.

"Потрясения последних лет, связанные как с Covid-19, так и с геополитической ситуацией, когда мы пережили энергетический кризис и цены на коммунальные платежи взлетели до небес, привели к тому, что люди стали намного ответственнее и накапливают больше средств, но все равно треть населения живет без "подушки безопасности". Это очень рискованно, поэтому важно продолжать работу по образованию и разъяснению, чтобы повысить финансовую грамотность в различных группах общества", - говорит Том Ванданс, руководитель "IPF Digital Latvia".

Также в исследовании "Financial well-being" был задан вопрос, как надолго хватит личных сбережений или финансовых резервов, если придется лишиться основных источников дохода. Большинство, или 26,6% респондентов, заявили, что менее, чем на три месяца, а 21,4% ответили, что у них нет никаких сбережений или финансовых резервов. 12,5% населения имеют сбережения на три месяца, 13,2% - на шесть месяцев и 5,9% - на девять месяцев. На год себя обеспечили 6,2% респондентов, а на срок более года - 7,3%.

"Эксперты рекомендуют делать сбережения так, чтобы финансов хватало минимум на полгода, но все же часть населения не следует этим советам, поэтому могут возникнуть проблемы, например, в случае потери работы, когда приходится сталкиваться с нехваткой денег, и это может существенно повлиять на качество вашей нынешней жизни", - говорит Т. Ванданс.

Еще одна цель исследования "Financial well-being" компании "IPF Digital" - выяснить, каковы основные финансовые цели населения на ближайшие 12 месяцев. 28,8% респондентов заявили, что хотят погасить долг, а 27,1% заявили, что хотят накопить сбережения на непредвиденные расходы. Третий по популярности ответ, выбранный респондентами в 22,3% случаев, - хотели бы накопить на более крупную покупку.

Ответы женщин и мужчин на этот вопрос существенно различаются. 32,2% представительниц прекрасного пола указали, что хотели бы создать сбережения на непредвиденные расходы, так же ответили только 21,6% мужчин. Также женщины чаще выбирали ответ "инвестировать в пенсию" - 15,3%, хотя представители сильного пола отметили этот вариант лишь в 10,5% случаев. В исследовании также можно было выбрать ответ "У меня нет целей", который мужчины выбирали значительно чаще или в 19,2% случаев, среди представительниц прекрасного пола этот вариант отметили только 9,7%.

Исследование "Financial well-being" по заказу группы "IPF Digital" было проведено исследовательской компанией "Kantar" в различных странах Европы, в том числе в Латвии, в 2024 году. В нем приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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Комментарии (1) 79 реакций
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