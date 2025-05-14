Образовательные учреждения должны обеспечить этим ученикам вместо русского другой второй иностранный язык.

Мнения директоров школ по поводу такого решения расходятся - не все видят в нем смысл.

Школьников, которые уже предпочли отказаться от русского языка в пользу другого официального языка Евросоюза, не так уж много.

В Цесисскую государственную гимназию дружеского призыва никто из родителей не пришел с таким заявлением.

До сих пор русский язык предлагался как второй иностранный, и есть родители и школьники, которые его выбрали. В дальнейшем, правда, в 7-м классе прогимназии уже не планируется его преподавать.

Статистика свидетельствует, что из 180 учеников старших классов в 10-м классе русский язык изучают 12 человек, в 11-м - столько же, в 12-м - никто, значит, так выходит один класс, пояснил директор школы Оскарс Кауленс, добавив, что ему все-таки непонятно, почему в демократической стране дети не могут пополнять свой лингвистический багаж изучением этого языка. Даже в нынешней геополитической ситуации выступать против языка как такового вряд ли разумно.

В средней школе Зенты Маурини в Гробине также усиленного интереса к отказу от русского языка нет: в прошлом году соответствующее заявление поступило от родителей лишь одного ученика основной школы, а в этом году такого не подал никто, говорит директор Лайла Рога.

Но такое решение Сейма, по ее мнению, следует поддержать. Старшеклассники уже обращались к директору в связи с выбором другого второго иностранного языка, так как школа предлагает несколько языков: русский, немецкий, испанский и французский. Сейчас в средней школе 40 учеников изучают русский язык, 30 - немецкий, остальные - французский и испанский.

"Это означает, что мы уже сейчас подготовились к тому моменту, когда преподавать русский язык уже будет нельзя", - подчеркивает Рога.

В Краславской гимназии те старшеклассники, которые в свое время начали изучать русский язык как второй иностранный, продолжают делать это и в 10-м, и 11-м классах - по численности это треть или четверть учеников (в зависимости от года). И все же большинство предпочло изучать немецкий или французский, несмотря на то, что в этом приграничном городе живет много русскоязычных и около половины учеников этой школы в семье говорят по-русски.

(Diena)