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ЧП на железной дороге: поезд встал на станции Земитаны. Часть рейсов отменены, другие задерживаются (2)

© LETA 3 июня, 2025 11:23

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Из-за повреждения кабеля во второй половине дня в понедельник произошла задержка движения поездов на линиях Скулте и Лугажи, согласно опубликованной информации ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Во время устранения повреждения движение автотранспорта на отдельных железнодорожных переездах будет регулироваться сотрудниками LDz.

Согласно информации на сайте АО "Pasažieru vilciens" (PV), поезд Валга (отправление в 14:11) — Рига (прибытие в 16:37) следует с опозданием примерно на 15 минут.

Поезд Рига (16:08) — Царникава (16:50) задерживается примерно на 35 минут, а рейсы Рига (17:18) — Царникава (17:57) и Царникава (18:17) — Рига (18:55) отменены.

Тем временем поезд Рига (15:38) — Саулкрасты (16:38) также движется с задержкой около 35 минут, а поезд Саулкрасты (15:26) — Рига (16:25) стоит на железнодорожной станции Земитаны.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем 25 мая также было задержано и отменено несколько поездов в направлении Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения железнодорожной инфраструктуры. Контактная сеть была повреждена на участке Приедайне-Засулаукс. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры.

 

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