Во время устранения повреждения движение автотранспорта на отдельных железнодорожных переездах будет регулироваться сотрудниками LDz.

Согласно информации на сайте АО "Pasažieru vilciens" (PV), поезд Валга (отправление в 14:11) — Рига (прибытие в 16:37) следует с опозданием примерно на 15 минут.

Поезд Рига (16:08) — Царникава (16:50) задерживается примерно на 35 минут, а рейсы Рига (17:18) — Царникава (17:57) и Царникава (18:17) — Рига (18:55) отменены.

Тем временем поезд Рига (15:38) — Саулкрасты (16:38) также движется с задержкой около 35 минут, а поезд Саулкрасты (15:26) — Рига (16:25) стоит на железнодорожной станции Земитаны.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем 25 мая также было задержано и отменено несколько поездов в направлении Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения железнодорожной инфраструктуры. Контактная сеть была повреждена на участке Приедайне-Засулаукс. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры.