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Чем люди похожи на лабрадоров? У нас общий ген переедания

© BBC 7 марта, 2025 20:35

Наука и технологии 0 комментариев

Как выяснили британские ученые, генетическая предрасположенность к излишнему весу связывает нас с собаками на генетическом уровне, и в этом смысле вечно голодные и склонные к набору лишнего веса лучшие друзья человека очень похожи на людей.

В работе, опубликованной в журнале Science, описаны изменения всего лишь в одном конкретном гене лабрадора, но этого достаточно, чтобы поменять химический сигнал, поступающий в мозг и сообщающий о том, что мы уже сыты. Это открытие, по словам ученых, многое говорит о биологическом аспекте риска ожирения.

«Изучая собак, мы наткнулись на один очень интересный биологический аспект», — поясняет руководитель проекта, доктор Элеанор Раффан с кафедры физиологи, развития и нейрологии Кембриджского университета.

По ее словам, открытие наглядно демонстрирует, что «у владельцев поджарых собак нет никакого морального превосходства над другими, и то же самое касается худых людей».

«Если у вас высок генетический риск ожирения, вам свойственно набирать лишний вес, если только вы не приложите больших усилий, чтобы этого не допустить. А тем, у кого генетический риск низок, просто нет необходимости прикладывать столько усилий», — говорит доктор Раффан.

Эта конкретная биологическая связь между собаками и людьми была установлена в ходе изучения генетики 250 лабрадоров. Ученые искали фрагменты генетического кода, которые были бы общими для собак, страдающих от ожирения.

В итоге обнаружился один конкретный ген под названием DENND1B, напрямую связанный с повышенной массой тела у лабрадоров. А когда исследователи проштудировали генетическую базу данных нескольких тысяч человек, они выяснили, что тот же самый ген связан и с повышенной массой тела человека.

Как говорит доктор Раффан, до исследования генетики лабрадоров «никто и не подозревал, что этот ген как-то связан с ожирением».

Этот ген изменяет идущий к мозгу сигнал, который помогает регулировать наш аппетит.

«Он меняет предрасположенность к набору веса, поскольку перенастраивает систему, которая регулирует наше чувство голода и то, сколько энергии мы расходуем», — объясняет доктор Раффан.

Теоретически это открытие в будущем могло бы способствовать созданию новых лекарств от ожирения, но пока что, по словам ученых, оно открывает глаза на то, насколько труднее бороться с излишним весом людям и владельцам собак с генетической предрасположенностью к его набору.

Как добавляет коллега Раффан по Кембриджскому университету Элис Макклеллан, результаты исследования также подчеркивают «важность основных проводящих путей головного мозга в контроле аппетита и веса».

Отчасти на это уже нацелена ставшая в последние годы чрезвычайно популярной группа лекарственных препаратов, включающая «Оземпик» и предназначенная для снижения веса.

«То, что мы выявили, — это иной проводящий путь [отличный от того, на который нацелены эти препараты], — уточняет доктор Раффан. — Но все это говорит об одном и том же важном биологическом аспекте, который заключается в том, что ожирение не связано со слабоволием. Речь о том, что некоторые люди склонны с набору лишнего веса, поскольку у них присутствует генетический риск, увеличивающий их восприимчивость к пище и аппетит. Это касается как собак, так и людей — у них есть генетическая склонность к перееданию».

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