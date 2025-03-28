Бывший исполнительный директор ЧМ Европы по баскетболу Яниченок за ДТП в нетрезвом виде предстанет перед судом

Не называя имени, ГП подтвердила агентству LETA, что дело по инциденту 8 февраля передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. В свою очередь, за вызванное дорожно-транспортное происшествие административное наказание водителю было назначено уже 8 февраля на месте происшествия. Однако полиция не раскрыла детали наказания.

В ближайшее время прокуратура должна будет принять решение о предъявлении водителю обвинения.

Ранее сообщалось, что 8 февраля после 16:00 полиция получила вызов на улицу Элизабетес, 55 в Риге, где автомобиль врезался в припаркованное транспортное средство.

В результате аварии люди не пострадали. Одновременно было установлено, что водитель автомобиля, находившегося в движении, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – 2,33 промилле.

Автомобиль не принадлежал пьяному водителю, поэтому он был возвращен владельцу. В СМИ ранее сообщалось, что Яниченок управлял автомобилем Ford Mustang Mach-E, предоставленным сборной Латвии по баскетболу.

После инцидента Яниченок подал в отставку.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.

Также предусмотрена конфискация транспортного средства, если его владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случаях, когда транспортное средство, управляемое в нетрезвом состоянии, принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, надзор пробационной службы и лишение водительских прав на пять лет.